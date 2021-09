The Sixth Sense filmini izleyip çok sevdiyseniz ve aklınızı alt üst edecek, bol ters köşeli benzer filmler arıyorsanız aramayı bırakabilirsiniz; çünkü doğru yerdesiniz. Bu yazımızda, The Sixth Sense benzeri 10 filmi sizler için derledik.

Hepimizin izlemese bile “I see dead people“ repliğini illaki duyduğu The Sixth Sense, ürpertici atmosferi ve şaşırtıcı olay örgüsüyle klasikler listesine adını yazdırmayı başarmış bir film.

Ölüleri gördüğünü iddia eden sekiz yaşındaki bir çocuğa yardım etmeye çalışan bir çocuk psikoloğunun hikayesini anlatan film, neredeyse mükemmel diyebileceğimiz beklenmedik sonuyla hala en iyiler arasındaki yerini korumakta. The Sixth Sense’in gördüğü ilgi ve yakaladığı başarı sonrası haliyle birçok yönetmen ve senaristin ilgisi de bu “ölüleri görebilme” konusu üzerine kaydı tabii. Biz de bu yazımızda, benzer konuya sahip denebilecek 10 filmi sizler için derledik. Keyifli okumalar!

The Sixth Sense benzeri 10 film

The Others

The Village

The Devil’s Backbone

The Mist

Shutter Island

The Orphanage

Don’t Look Now

Memento

Donnie Darko

Jacob’s Ladder

Perili bir ev, bir anne ve 2 çocuğu: The Others

Yayın tarihi: 2001

Tür: Korku, Gizem, Gerilim, Dram

Yönetmen: Alejandro Amenábar

Oyuncular: Nicole Kidman, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

IMDb puanı: 7,6

Işığa duyarlı iki çocuğuyla büyük bir malikanede yaşayan Grace’in, yaşadıkları evin hayaletli olduğundan şüphelenmesini ve çocuklarını hayaletlerden korumaya çalışmasını konu edinen The Others, türü her ne kadar korku olarak geçse de aslında bir gizem ve dram filmi.

The Sixth Sense’i izleyip sevenlerin, ana karakerimizin hayaletleri görebildiği The Others’a da bayılacaklarının garantisini verebiliriz.

Köyden çıkmak yasak: The Village

Yayın tarihi: 2004

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Sigourney Weaver, William Hunt, Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, Adrien Brody

IMDb puanı: 6,5

Terk edilmiş küçük bir Pennsylvania kasabasında geçen The Village, sınırlarını geçtikleri taktirde kötücül güçlerin saldırdığı bir kasabada yaşayan Ivy’nin, hayatının aşkı Lucius’ı kurtarmak için bu kuralı çiğnemesini ve sonrasında olanları anlatıyor.

İzleyicisinde The Sixth Sense’in yarattığına benzer hisler uyandıran The Village’ın bir Shymalan filmi olduğunu düşünürsek, bol ters köşeli bir filmin bizleri beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sırlarla dolu hayaletli bir yetimhane: The Devil’s Backbone

Yayın tarihi: 2001

Tür: Korku, Dram

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Marisa Parades, Eduardo Noriega, Federico Luppi

IMDb: 7,4

Babasını İspanya İç Savaşı’da kaybettikten sonra bırakıldığı yetimhanenin hayaletli olduğunu ve birçok karanlık sırra ev sahipliği yaptığını keşfeden 12 yaşındaki Carlos’un hikayesine odaklanan The Devil’s Backbone; iki filmin de başrolünde hayaletleri gören küçük çocuklar olduğunu düşünürsek, The Sixth Sense’i sevenler için güzel bir alternatif.

Gizemli bir sisle gelen canavarlar: The Mist

Yayın tarihi: 2007

Tür: Korku, Gerilim, Bilimkurgu

Yönetmen: Frank Darabont

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden

IMDb: 7,1

Küçük bir Maine kasabasının, gizemli bir sisle birlikte vuran bir fırtınanın ardından evleri harabeye dönen sakinlerinin bir süper markette tutsak kalmalarını anlatan; yönetmen koltuğunda ise The Shawshank Redemption ve The Green Mile gibi efsane filmlerin yönetmeni Frank Darabont’un oturduğu The Mist, rahatsız edici sonuyla kült filmler arasına girmeyi başarmış bir film.

The Sixth Sense kadar zekice kurgulanmış bir film olmasa da; iki filmin de hissettirdiği paranoya, gerilim ve korku benzer nitelikte olduğu için The Mist’in de bu listede olması gerektiğini düşünüyoruz.

Scorsese ve DiCaprio desek bile yeter aslında diye düşünüyoruz: Shutter Island

Yayın tarihi: 2010

Tür: Gizem, Gerilim, Dram

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Patricia Clarkson

IMDb puanı: 8,2

Bir Birleşmiş Milletler Mareşali olan Teddy, akli dengesi yerinde olmayan suçlular için bir hastane olan Shutter Island Ashecliffe Hastanesi’nden kaçan bir katili araştırmak için Boston’a gider. Olaylar ilerledikçe kendi hayatının ve hastanenin karanlık sırlarını keşfeden Teddy, bu yolda kendi akıl sağlığı da dahil olmak üzere çevresindeki her şeyden şüphe duymaya başlar.

Usta isim Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde ise Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio’nun olduğu Shutter Island, her ne kadar ilk başlarda farkında olmasa da kendisiyle ilişkili olan bir gizemi aydınlatmaya çalışan baş karakteri ve şok edici ters köşesi ile en az The Sixth Sense kadar iyi olan ve kesinlikle izlenmesi gereken bir film.

Korku ve yetimhane ikilisine bir örnek daha: The Orphanage

Yayın tarihi: 2007

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: J. A. Bayona

Oyuncular: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep

IMDb puanı: 7,4

The Orphanage, ailesiyle birlikte engelli çocuklar için bir yetimhane olan çocukluk evine dönen Laura’nın, oğlunun bir hayaletle iletişim kurması sonucu gelişen üzücü hikayesini anlatıyor.

The Devil’s Backbone’da olduğu gibi; the Orphanage’da hayaletlerle konuşabilen küçük bir çocuğu konu edinmesi bakımından The Sixth Sense ile benzerlik gösteriyor ve bu şekilde listemizdeki yerini alıyor.

Küçük kızlarının ölümüyle dağılan bir aile: Don’t Look Now

Yayın tarihi: 1973

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: Nicholas Roeg

Oyuncular: Julie Christie, Donald Shuterland, Hilary Mason

IMDb: 7,2

Don’t Look Now, kaybettikleri küçük kızlarının yasını tutan bir çiftin, Venedik’te aralarından birisinin medyum olduğunu ve ölen kızlarının ruhunu gördüğünü iddia ettiği iki kız kardeşle tanışmasıyla gelişen olayları anlatıyor. Bu olasılık acılı anne Laura’yı tamamen etkisi altına alırken kocası John direnir; ancak o da ölü kızıyla birlikte karısı ve iki kız kardeşin bir cenaze gondolunun içinde olduğu sanrılar görmektedir.

Hem Don’t Look Now hem de The Sixth Sense, kişisel trajedilerle başa çıkmakta zorlanan ve öteki taraftan gelen varlıkların arasında sıkışıp kalan baş karakterleriyle benzer konulara sahip.

Geçmişte takılıp kalmış bir adam: Memento

Yayın tarihi: 2000

Tür: Gizem, Dram, Gerilim

Yönetmen: Christopher Nolsn

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Annie Moss, Joe Pantoliano

IMDb puanı: 8,4

Karısını öldüren katili bulmaya çalışan Leonard’ın pek de ufak denemeyecek bir sorunu vardır: Leonard nadiren rastlanan bir hafıza kaybından muzdaripdir ve her 15 dakika bir tekrar tekrar hafızasını kaybeder. Son hatırladığı şey ise karısının ölümüdür.

Eğer The Sixth Sense’i sevmenizin nedeni akıllara durgunluk veren olay örgüsüyse, sıradaki seyriniz için Memento mükemmel bir seçim olacaktır.

Bir tavşan daha önce hiç bu kadar ürpertici olmamıştı: Donnie Darko

Yayın tarihi: 2001

Tür: Bilimkurgu, Gizem, Dram

Yönetmen: Richard Kelly

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonald

IMDb puanı: 8,0

Ölümcül bir kazadan kurtulan genç Donnie Darko, bu olaydan sonra tavşan kostümü giyen bir adam tarafından takip edilmeye başlar ancak olaylar sadece bununla sınırlık kalmaz. Görünüşe göre bu ürkünç kostümlü adam, Donnie’nin zihnini kontrol ederek çeşitli suçlar işlemesine de sebep olmaktadır.

Donnie Darko; başkalarının göremediği şeyleri görebilen ana karakteriyle The Sixth Sense’le benzerlik gösterir ancak ikisi arasında oldukça belirgin bir fark bulunmakta: The Sixth Sense film boyunca yaşananlara filmin sonunda bir açıklama getirirken, Donnie Darko açık uçlu sonuyla bunu tamamen seyircinin yorumuna bırakır.

Gerçek ve yanılsama: Jacob’s Ladder

Yayın tarihi: 1990

Tür: Dram, Korku, Gizem

Yönetmen: Adrian Lyne

Oyuncular: Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello

IMDb: 7,5

Karısı tarafından terk edilmiş olan Jacob, çocuklarının yasını tutan acılı bir baba ve Vietnam’da savaşmış bir askerdir. Geçmişini hatırlamaya çalışan Jacob, bir süredir kendi içinde yaşadığı ayrışma sebebiyle gerçeği yanılsamadan ayırt etmekte zorlanmaktadır.

Jacob’s Ladder ve The Sixth Sense, her şeyi tepetaklak eden sonları ve doğaüstü olaylara maruz kalan orta yaşlı erkek karakterleri açısından benzer konulara sahip diyebileceğimiz izlenmeye değer iki film.

The Sixth Sense seven ve “Keşke benzer konuda başka filmler de izlesem, “ diyenleriniz için hazırladığımız 10 filmlik listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım aralarında ilginizi çeken filmler olmuştur. İyi Seyirler!