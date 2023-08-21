Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, 2014'ten beri 252 bin 883 zararlı alan adı bulunduğunu, bunların engellendiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde 2014 yılında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) yaptığı çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalarda, siber güvenlik uzmanlarının bugüne kadar 16.7 milyon IP adresinin her birini düzenli olarak analiz ettikleri, bu analizler sonucunda 252 bin 883 internet adresinin zararlı olduğunu tespit ettikleri ve 108 milyon erişimi engelledikleri belirtildi.

USOM bünyesinde 2.154 Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) kurulduğunu anlatan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenliğini sağlamak için çalışan yaklaşık 7.000 siber güvenlik uzmanı bulunduğunu aktardı.

"44 bin alan adı üzerinden yapay zeka ile vatandaşları kandırmaya çalışıldı"

Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendi. 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapây zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi.

Türkiye'nin "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" sıralaması yükseliyor

Bakan Uraloğlu, ülkemiz için çalışan siber güvenlik uzmanlarının yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla ilgili de konuştu. Bu bağlamda; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) bünyesinde kurulan ve ülkelerin siber güvenlik dünyasındaki seviyelerini ölçmeye yarayan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verileriyle ilgili açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM, artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır. USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edilmiştir.