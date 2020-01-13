Alveoler Mikrolitiazis, Dünyada En Çok Türkiye’de Görülüyor

Yapılan araştırmalar, Alveoler mikrolitiazis olarak bilinen akciğer hastalığının, dünyada en çok Türkiye’de göründüğüne işaret ediyor. Peki, Alveoler mikrolitiazis nedir? İşte bu ilginç hastalıkla ilgili bildiklerimiz.

Tıp literatüründe Alveoler Mikrolitiazis olarak bilinen rahatsızlık, akciğerlerdeki hava keselerinin içinde kalsiyum ve fosfordan oluşan küçük taşların birikmesine neden oluyor. Bu taşların çapı 1 milimetreden küçük ancak akciğerlere dolan bu küçük binlerce ‘çakıl taşının’ tam olarak neden oluştuğu hala gizemini koruyor.

Araştırmalar, 30-40 yaşlarındaki insanların bu hastalığa yakalanma oranının yüksek olduğunu gösteriyor fakat hastalarda çoğunlukla şikayet olmadığı için, Alveoler Mikrolitiazis olarak bilinen bu akciğer hastalığının daha erken yaşlarda da kendini gösterebileceği belirtiliyor.

Alveoler Mikrolitiazis nedir?

Bu hastalığı ilginç kılan şeylerden birisi de, dünyada bildirilen vakaların neredeyse yarısının Türkiye’de olması. Türk Toraks Derneği’ne göre Alveoler Mikrolitiazis’in en açık belirtileri öksürük ve nefes darlığı. Bazen küçük kanamalara ve göğüs ağrısına da neden olabilen bu sinsi hastalık, çok yavaş ilerliyor. Bu nedenle hastalar, 30’lu yaşlara geldiklerinde solunum yetmezliği ve kalp yetmezliği sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Dernek, hastalığın akciğer grafisinde çok tipik bir görünümü olduğu için teşhisin çok kolay bir şekilde koyulabileceğine dikkat çekiyor. Günümüzde hastalığın kesin bir tedavisinin olmadığını belirten Türk Toraks Derneği, yapılan araştırmalarda akciğerlerin yıkanmasının ve kortizon tedavisinin işe yaramadığının belirlendiğini ifade ediyor. Son yıllarda uygulanan disodium etdironat tedavisi ile elde edilen sonuçların umut verici olduğunu belirten dernek, nadiren de olsa bazı durumlarda akciğer naklinin gerekebileceğine dikkat çekiyor.