Tek bir enzimi engellemenin, Alzheimer rahatsızlığının etkilerini geri çevirmekte büyük avantaj sağlayabilir.

Alzheimer rahatsızlığı her yıl milyonlarca insanı etkiliyor ve bu hastalığın tedavi süreci de oldukça karmaşık ve zor oluyor. Bu durumun nedeni ise hastalığın nedenlerinin tam olarak anlaşılamaması. Yeni bir araştırma ise hastalığın nedenlerini anlama konusunda önemli bir atılım gerçekleştirmeyi sağlayabilir.

Alzheimer hastalarında beyin içinde zararlı tau proteini birikiyor. Bu proteini inceleyen bilim insanları, bu proteinin birikmesine neden olabilecek bir enzim keşfetti. Normal şartlar altında tau proteini, sağlıklı bir beyinde sinir hücrelerini destekliyor ve düzgün çalışmalarına yardımcı oluyor. Alzheimer hastalarında ise bu proteinler anormal şekilde davranıyor ve bilim insanlarının "düğüm" adını verdiği yapılar oluşturuyor. Bu düğümler de sinir hücreleri arasındaki iletişime zarar veriyor ve hafıza, düşünme gibi yetileri olumsuz etkiliyor.

TYK2 adlı enzim, Alzheimer'ın nedeni olabilir

ABD'de gerçekleştirilen çalışmada, TYK2 adı verilen enzimin tau proteinlerini zararlı hâle getirdiği ortaya çıktı. Bu enzim, tau proteinine özel bir işaret ekliyor ve beynin zararlı tau proteinlerini temizlemesini daha zor hâle getiriyor. Araştırmacılar bu enzimi engellediklerinde ise farelerin beyinlerinde tau birikiminin azaldığını ve sinir hücrelerinin iyileşme belirtileri gösterdiğini belirtti.

Bu buluş, Alzheimer tedavisi konusunda yeni bir umut da ortaya koyuyor. Zira TYK2 enzimini engelleyen bazı ilaçlar, başka hastalıkların tedavisi amacıyla da olsa insanlar üzerinde test edilmişti. İlaçların beyne ulaşıp ulaşmayacağı ve olası yan etkileri inceleniyor.