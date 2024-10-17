Yaşanan olayları hatırlamakta zorluk çektiren ve genellikle 60 yaş üzeri insanlarda görülen Alzheimer, artık çok genç yaşlara kadar indi.

En son bildirilen vaka 21 yaşındayken bu sayı daha da aşağılarda.

Pekin’de görülen vakadaki hastanın yaşı sadece 19! Peki bu yaşta nasıl bu hastalığa yakalandı?

17 yaşında belirtiler başladı.

Lisede derslerine konsantre olamayan, bir gün önce koyduğu eşyanın yerini bulamayan Pekinli genç bir erkek için bilişsel gerileme başlamıştı ve okul hayatı dahil olmak üzerine yaşamında zorluk çekmeye başlamıştı.

Pekin’deki Başkent Üniversitesinde genç erkek için çeşitli beyin görüntüleme testleri yapıldı. Kan ve idrar analizinden geçti, beyin omurilik sıvısı alındı ve daha birçok teste tabi tutuldu. Ailesi araştırıldı, gen testleri de yapıldı.

Hipokampüste beyin dokularındaki sinir hücrelerinin ve bunların iletişim kurmasını sağlayan bağlantıların kaybı açıklandı. Ayrıca işitsel sözel öğrenme testine de girdi ve önemli bir hafıza bozukluğu olduğu kanıtlandı.

Sorun neredeydi?

Erken yaşta Alzheimer teşhisi konulan kişilerde genellikle genetik faktör göz önüne alınıyor. Kişi, bu hastalıkta da ne kadar gençse kalıtsal kusurlu bir genden kaynaklanarak Alzheimer olma olasılığı o kadar yüksek. Ancak genç çocuğun tüm aile taraması yapıldı ve ailede Alzheimer olan hiç kimse yoktu.

Bunun yanı sıra herhangi bir enfeksiyon, zehirlenme, travma, iltihaplanma, anormal metabolizma veya doğuştan gelen anormallikler de Alzheimer için nedenler arasında sayılabiliyor ancak hastada bunlardan da hiçbiri yoktu.

Yaşlanma, çevre, kalıtım ve patojenik gen mutasyonları ile ortaya çıkan Alzheimer’ın neden bu yaşta ortaya çıktığı ise gizemini hâlâ koruyor ve doktorlar da oldukça şaşkın.

Alzheimer yaşı gittikçe düşüyor.

60-65 yaş sonrasında ortaya çıkan bir hastalık olarak bilinse de bu sayı düşmeye başladı. Normalde %5 ila %10’luk kısmın 65 yaş altında kaldığı biliniyordu ancak 2013-2017 yılları arasındaki verilere bakıldığında bu hastalığın 30 ila 64 yaş arasındaki kişilerde de görüldüğü ve teşhislerin %200 arttığı vurgulanıyor.

Alzheimer’a neden olabilecek tüm etmenlerin olmadığı bu senaryo aslında tüm bilim insanlarını hastalık hakkında yeni araştırmalara sürüklüyor.

Dileriz ki hem sebebi hem de tedavisi en kısa sürede bulunur.

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