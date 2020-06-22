Dünyanın önde gelen bulut tabanlı sağlık hizmetleri sağlayıcılarından Huami, Amazfit Stratos 3 adındaki yeni akıllı saatini tanıttı. 80 spor modu, 14 güne kadar pil ömrü ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık gibi etkileyici özelliklere sahip olan ürün, 400’e yakın şarkıyı barındırabilen bir dahili depolama alanı ile geliyor.

Bu ayın başlarında askeri standartları karşılayan yeni dayanıklı akıllı saati Amazfit T-Rex’i piyasaya süren Çin merkezli Huami firması, Amazfit Stratos 3 adlı başka bir akıllı saat daha tanıttı. Son derece şık bir tasarıma sahip olan ürün, 320 x 320 piksel çözünürlük sunan 1,34 inçlik dairesel AMOLED ekran ile geliyor.

Üstünde parmak izi bırakmayan bir kaplama bulunan dairesel kadran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Amazfit OS işletim sistemini kullanan Amazfit Stratos 3, Android 5 Lollipop veya iOS 10.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran akıllı telefonlarla tam entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Amazfit Stratos 3 tasarımı

Huami, saatin akıllı modda 7 güne; ultra dayanıklılık modunda ise 14 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtiyor. Çinli şirket ayrıca Amazfit Stratos 3’ün tek bir şarjla 70 saate kadar GPS kullanımı sunabileceğini söylüyor. Pilden söz etmişken, saatte bulunan 300 mAh’lık pilin tamamen şarj olması ise 2,5 saat sürüyor.

Amazfit Stratos 3, snowboard, kayak, paten, eskrim ve karate dahil 80 farklı spor moduna sahip. PPG biyo izleme optik sensörü, 6 eksenli ivmeölçer, 3 eksenli jeomanyetik sensör ve ortam ışığı sensörü de dahil olmak üzere çok sayıda sensör barındıran akıllı saat, NFC, GPS, Glonass, Bluetooth 4.2, BLE5.0 ve Wi-Fi gibi bağlantı özellikleri sunuyor.

Amazfit Stratos 3, ultra dayanıklılık modunda 14 güne kadar pil ömrü sunuyor

400’e yakın şarkıya ev sahipliği yapabilen bir dahili depolama alanına sahip olan Amazfit Stratos 3, bir Bluetooth kulaklığı bağlayarak dilediğiniz zaman müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı saat, paslanmaz çelik kadranı hem tasarım hem de kullanım açısından oldukça iddialı.

Amazfit Stratos 3 fiyatı

Huami, bugün itibarıyla Hindistan’da satışa sunduğu Amazfit Stratos 3 için 13.999 Hint rupisi (vergiler hariç 1.260 TL) bir fiyat etiketi belirledi. Akıllı saatin ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik belli değil.