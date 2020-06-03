Xiaomi'nin bir alt markası olan Huami, yeni akıllı saati "Amazfit BIP S"yi duyurdu. 1.28 inç ekrana sahip olan akıllı saat, kullanıcılara hem onlarca etkili özellik hem de uzun soluklu bir kullanım vadediyor. Üstelik bu akıllı saatin fiyatı da sahip olduğu özelliklere kıyasla hayli uygun.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte giyilebilir teknolojik ürünler, büyük bir önem kazanır hale geldi. Uygun fiyatlı giyilebilir teknolojik ürünler konusunda popüler bir marka olan Huami de şimdi, yeni akıllı saati "Amazfit BIP S"yi resmen duyurdu.

Huami'nin Amazfit BIP S modeli, görsel olarak adeta Apple Watch kopyası. Ancak şirket, bu kopya tasarıma eklediği teknolojik özelliklerle ve akıllı saatine biçtiği fiyatla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan Huami Amazfit BIP S'nin tasarımına, teknik özelliklerine ve bu akıllı saatin fiyatının ne kadar olacağına yakından bakalım.

Karşınızda Apple Watch benzerliğiyle dikkat çeken Huami Amazfit BIP S

Huami'nin Amazfit BIP S modeli, 1.28 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Saat, ekranında fazlasıyla canlı ve parlak renkler vadediyor ve güneş ışığı altında bile net bir görüş imkanı sağlıyor. Ayrıca şirket, yeni akıllı saatine kişisel sağlık verilerinin kaydedilip, bunlar hakkında detaylar veren "Huami-PAI" desteğini de entegre etmiş durumda.

Huami'nin yeni akıllı saatinde 5 ATM'ye kadar su direnci var. Bu sayede tüketiciler, bu akıllı saati su içerisinde de diledikleri gibi kullanabilecekler. Ayrıca akıllı saatin sunduğu Bluetooth desteği, telefonu açmak zorunda kalmadan müzik kontrolünün yapılmasını da sağlıyor. Amazfit BIP S, sahip olduğu dahili GPS ve GLONASS özelliği ile de kullanıcılara benzersiz bir navigasyon desteği sunuyor.

Amazfit BIP S'nin sahip olduğu önemli özelliklerden bir tanesi de gelişmiş aktivite takibi. Kullanıcılar, akıllı saatteki yürüyüş, koşma, yüzme ve bisiklet sürme gibi 10 aktiviteden dilediklerini seçerek, yaptıkları bu aktivite ile ilgili detaylı verilere ulaşabiliyorlar. Ayrıca şirket, tamamen kendi üretimi olan yüksek hassasiyetli kalp atış hızı ölçme sensörünü de akıllı saatine eklemiş durumda.

Amazfit BIP S, uygun fiyatına rağmen sunduğu teknolojik özelliklerinin yanı sıra, kullanım imkanı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki Huami yetkilileri, yeni akıllı saatlerinin 200 mAh bataryasının olduğunu söylüyorlar. Bu batarya, tipik günlük kullanımda 15, sadece aktivite izleme için kullanıldığında 80 gün, sadece GPS kullanımında ise 22 saat kullanım imkanı vadediyor. Akıllı saatin bekleme süresi ise 40 gün olarak karşımıza çıkıyor.

Huami Amazfit BIP S teknik özellikleri

Ekran: 1.28 inç, Corning Gorilla Glass 3 koruma ve özelleştirilebilen dokunmatik yapı

Bağlantı Desteği: Bluetooth 4.2 LE (Android ve iOS uyumlu)

Konum: GPS + GLONASS

Su Direnci: 5 ATM

Aktivite Takibi: 10 farklı aktivite için, PAI kişisel sağlık verisi asistanı

Batarya: 200 mAh - 40 güne kadar kullanım imkanı

Boyutlar: 42 mm x 35.3 mm x 11.4 mm

Ağırlık: 31 gram

Huami Amazfit BIP S fiyatı

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Amazfit BIP S; siyah, mavi, pembe ve beyaz renklerde satın alınabilecek. Bu akıllı saate sahip olmak isteyen tüketicilerin ise 65 dolar (yaklaşık 435 TL + vergiler) ödeme yapmaları gerekiyor.