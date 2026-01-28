Amazon, 16 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı

Amazon, 2026’ya çalışanlarını üzecek bir kararla girdi. Şirket, yaklaşık 16 bin kurumsal çalışanıyla yollarını ayıracağını resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Amazon’un son dönemdeki toplam işten çıkarma sayısı 30 bine yaklaşmış oldu.

Son yıllarda “küçülme” kelimesi teknoloji devleriyle neredeyse yan yana anılır hâle geldi. Amazon da bu kervana katılan son şirketlerden biri.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre son işten çıkarmalar depo ve lojistik çalışanlarını değil, doğrudan ofis ve kurumsal kadroları kapsıyor. Amazon’a göre ortada ani bir kriz yok. Aksine bu karar, şirketin daha sade ve verimli bir yapıya geçme planının bir parçası.

Amazon: Fazla Katmanlı Yapıyı Sadeleştiriyoruz

Amazon’un İnsan Kaynakları ve Teknoloji’den Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Beth Galetti, çalışanlara gönderilen mesajda şirketin artık gereğinden fazla yönetim katmanına sahip olduğunu belirtti. Amaç ise net: Daha az bürokrasi, daha hızlı karar alma.

İşten çıkarılacak çalışanlar tamamen kapının önüne konulmuş sayılmıyor. Amazon, bu kişilere; 90 gün boyunca şirket içinde yeni bir pozisyon bulma hakkı, kıdem tazminatı, sağlık sigortası ve kariyer destek programları sunacağını söylüyor.

İki İşten Çıkarma Dalgası, Yaklaşık 30 Bin Kayıp

Bu işten çıkarma dalgası Amazon için bir ilk değil. Şirket, 2025’in sonlarında da yaklaşık 14 bin kişiyi kurumsal kadrodan çıkarmıştı. Yeni kararla birlikte toplam sayı 30 bin civarına ulaşıyor.

Ancak Amazon, büyüme konusunda da frene basmış değil. Şirket, özellikle yapay zekâ, AWS (bulut hizmetleri) ve kritik mühendislik alanlarında işe alımların sürdüğünü vurguluyor. Yani hedef küçülmekten çok, öncelikleri değiştirmek.