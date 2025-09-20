Tablet Kılıfından Mouse Pad'e: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 20.09.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Aula N-108 Oyuncu Hoparlörü

Tak çalıştır kullanımı sayesinde sürücü kurulumuna gerek duymadan kullanabileceğiniz Aula hoparlörlerde ses ayarı tekerleği ve RGB aydınlatma bulunuyor. Alt kısmında bulunan kaymaz pedler sayesinde olumsuz durumları da engelleyen bu cihaz, 350,55 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Hawk Gaming Chair XXL Mouse Pad

Kaymaz kauçuk tabanı ve 90x40 ölçüleri ile dikkat çeken Hawk Mouse Pad'in fiyatı sadece 312,55 TL. Uygun fiyatlı bir mouse pad arıyorsanız göz atabilirsiniz.

Baseus Cafule Serisi Şarj & Data Aktarım Kablosu

Hızlı şarj ve veri aktarım özelliklerine sahip olan Baseus kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, indirim fırsatıyla 199,00 TL'ye satışta.

Apple iPad Mini Smart Cover

%10 indirimle 368,10 TL'ye düşen iPad kılıfı; bir şeyler okumak, izlemek, yazmak veya FaceTime aramaları yapmak için oldukça ideal. Ayrıca kılıf açıldığında iPad’inizi otomatik olarak uyandırıyor, kapatıldığında ise uyku moduna geçiriyor.

Jouis El Tipi Taşınabilir Mini Vantilatör

Çantanızda, arabanızda hatta cebinizde bile taşıyabileceğiniz bu mini vantilatör, özellikle yaz aylarının kurtarıcısı. Fener olarak da kullanılabilen bu ürün, 342,20 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

Mcdodo CC-2950 USB Girişli Çakmaklık Şarjı

15.5W güce sahip olan bu şarj cihazı sayesinde aracınızda da elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. 2 USB girişine sahip ürün, 224,10 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

Bestway Air Hammer 3500 Manuel Hava Pompası

Her pompa hareketinde yaklaşık 3,5 litre hava üfleyip geri çekerek etkili bir şişirme sağlayan Bestway pompa; şişme bot, havuz oyuncakları ve daha birçok alanda kullanılabilir. Ürünün fiyatı şimdi 322,00 TL.

