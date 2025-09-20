Tümü Webekno
Tablet Kılıfından Mouse Pad'e: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Tablet Kılıfından Mouse Pad'e: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. 

''Bu içerik 20.09.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aula N-108 Oyuncu Hoparlörü

3fb775f87fe3206752f6d954b59cf1e9893cb1e2

Tak çalıştır kullanımı sayesinde sürücü kurulumuna gerek duymadan kullanabileceğiniz Aula hoparlörlerde ses ayarı tekerleği ve RGB aydınlatma bulunuyor. Alt kısmında bulunan kaymaz pedler sayesinde olumsuz durumları da engelleyen bu cihaz, 350,55 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor. 

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair XXL Mouse Pad 

6b7dd69fe87ac250b971904e08502d0ba690c5d0

Kaymaz kauçuk tabanı ve 90x40 ölçüleri ile dikkat çeken Hawk Mouse Pad'in fiyatı sadece 312,55 TL. Uygun fiyatlı bir mouse pad arıyorsanız göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Baseus Cafule Serisi Şarj & Data Aktarım Kablosu 

ac3e99713d4f3bea89c7dd38c1542bc3d6e192e3

Hızlı şarj ve veri aktarım özelliklerine sahip olan Baseus kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, indirim fırsatıyla 199,00 TL'ye satışta.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Apple iPad Mini Smart Cover

bde88278fffb2dd63d51f0e1ba5686908894adf9 (1)

%10 indirimle 368,10 TL'ye düşen iPad kılıfı; bir şeyler okumak, izlemek, yazmak veya FaceTime aramaları yapmak için oldukça ideal. Ayrıca kılıf açıldığında iPad’inizi otomatik olarak uyandırıyor, kapatıldığında ise uyku moduna geçiriyor.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Jouis El Tipi Taşınabilir Mini Vantilatör 

ab7561bf80ec8485443e78d075838d7d1def5297

Çantanızda, arabanızda hatta cebinizde bile taşıyabileceğiniz bu mini vantilatör, özellikle yaz aylarının kurtarıcısı. Fener olarak da kullanılabilen bu ürün, 342,20 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor. 

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Mcdodo CC-2950 USB Girişli Çakmaklık Şarjı

31196e6af4f3413cc3d6b91ddf4484c88812fe58

15.5W güce sahip olan bu şarj cihazı sayesinde aracınızda da elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. 2 USB girişine sahip ürün, 224,10 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. 

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Bestway Air Hammer 3500 Manuel Hava Pompası 

9377bf24bc6da832df53b5d424751491f96779c5

Her pompa hareketinde yaklaşık 3,5 litre hava üfleyip geri çekerek etkili bir şişirme sağlayan Bestway pompa; şişme bot, havuz oyuncakları ve daha birçok alanda kullanılabilir. Ürünün fiyatı şimdi 322,00 TL.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

