Ağustos ayında Amazon'dan satın aldığımız ve kullanmaya doyamadığımız ürünleri sizler için bir araya getirdik.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, ülkemizde de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hiç bitmeyen kampanyalarla istediğimiz ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşmamızı sağlayan Amazon, en çok da bizim gibi teknoloji tutkunlarını sevindiriyor.

Biz de Ağustos 2025 dönemini değerlendirdik ve birkaç ürün aldık. Bu içeriğimizde, ağustos ayında aldığımız ve beğendiğimiz ürünlerin neler olduğuna yakından bakacak, bu ürünlere ulaşmanızı kolaylaştıracağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Baseus Matrix 2 in 1 HDMI Hub Adaptörü

Eğer şu sıralar bir HDMI Hub adaptörü arıyorsanız doğru yerde olduğunuzu söyleyebiliriz. Baseus isimli marka tarafından üretilen bu HDMI adaptörü, 4K çözünürlükte 60 Hz görüntü çıkışı destekliyor. Modüler yapısı ile yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, kabul edilebilir fiyatı ile de dikkat çekiyor.

SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I hafıza kartı

Depolama çözümleri konusunda en çok sevilen markaların başında gelen SanDisk'in Extreme PRO modelleri, akıllı telefonlar, aksiyon kameraları ve drone'lar için mükemmel ürünler. Yüksek hızlı aktarım desteğiyle dikkat çeken ürün, 256 GB'ye varan depolama seçenekleri ile daha fazla alana ihtiyaç duyan tüketicilerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek türden.

Apple Pencil (USB Type-C)

Eğer bir iPad sahibiyseniz, Apple Pencil olmadan bu tabletin yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanamayacağınızı söyleyebiliriz. Özellikle de grafik tasarım işleriyle ilgileniyor veya boyama yapıyorsanız, Apple'ın USB Type-C girişli yeni nesil Pencil modelini mutlaka denemelisiniz. Üretkenliğinizin zirve yapacağına eminiz!

