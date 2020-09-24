Amazon Alexa, AZ1 Neural Edge İşlemci ile Daha da Hızlanıyor

Amazon yeni AZ1 Neural Edge işlemci çipinin tanıtımını yaptı. Bu çip sayesinde Amazon Alexa daha da hızlı bir hale gelecek.

Amazon’un yeni AZ1 makine öğrenme işlemcisi tanıtıldı. Bu yeni işlemci özellikle amazon Alexa ile olan etkileşimleri daha da hızlı hale getirecek. Firmanın yeni özel silikonu sayesinde sıradan sorgular, buluta erişim gerekmeden cevaplanabilecek.

Teknoloji devi yeni işlemciyi kendi ürünlerini gözeterek, özel bir silikon ile hazırladı. Bu süreçte de MediaTek ile iş birliğine gitti. Amazon böylece sayıları gittikçe artan sesli ev asistanları pazarında Alexa’yı daha farklı bir noktaya konumlandırmayı istiyor.

Makine öğrenme uygulamalarını hızlandıracak

Amazon, yaptığı açıklamada AZ1 için “Tamamen yeni silikon modülü makine öğrenme uygulamalarını hızlandırmayı amaçlıyor” denildi. Yeni AZ1 tamamen doğal konuşma tanıma modeli sunuyor. Böylece işlemci istekleri çok daha hızlı algılayabiliyor. Bu da Alexa’yı çok daha hızlı tepki verebilen bir ürüne dönüştürüyor.

Amazon’un açıklamasına göre yeni işlemci sayesinde Alexa’nın tepki verme süresi işlem başında birkaç yüz milisaniye azalıyor. Bu da özellikle genel kullanıma vurulduğunda çok ciddi bir performans artışına işaret ediyor.

AZ1’in kendi sınıfında en iyi enerji tasarrufuna sahip işlemci olduğunu savunan Amazon, 20 kata kadar daha az enerji tüketimi, 2 kat daha hızlı konuşma işleme ve %85 daha az bellek kullanımı vaadinde bulunuyor. AZ1 bu önemli performans ilerlemesini ise doğrudan cihaz üzerine inşa edilmesine borçlu.

Yeni Echo cihazlar AZ1 ile geliyor

Amazon’un yeni AZ1 çipi, yeni nesil Echo cihazların üzerinde gelecek. Bu cihazlara yeni Echo ve Echo Show 10 da dahil olacak. Gelişmiş etkileşimler ilk olarak ABD’deki İngilizce konuşan kişiler tarafından kullanılabilecek.

Yeni işlemcinin performansını kendileri deneyimleyerek görmek isteyenler yeni Echo’yu 99 dolardan, Echo Show 10’u da 299 dolardan sipariş verebilirler. Yeni sesli asistanın performansı sayesinde Amazon bir kez daha pazarın tartışmasız hakimi olabilecek gibi gözüküyor.