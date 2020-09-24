Amazon’un Google Stadia, Xbox Cloud Gaming gibi web tabanlı oyun oynamaya izin veren yeni platform Amazon Luna duyuruldu. Yeni platformlar birlikte Luna Controller ismiyle bir oyun kumandası da tanıtıldı.

Amazon Prime’la Netflix’e rakip olan Jeff Bezos’un başında olduğu Amazon, şimdi de Google Stadia ve Xbox Cloud Gaming’e rakip olacak bulut tabanlı oyun hizmeti Amazon Luna’yı duyurdu. Şirketin 2020 donanım etkinliğinde açıklanan Amazon Luna, oyunculara web tabanlı bir istemci kullanarak PC, Mac, Fire TV, iPhone ve iPad’de 100’den fazla oyundan oluşacak bir kitaplık sunacak.

Aylık 5,99 dolarlık fiyat politikasıyla karşımıza çıkan hizmet, oyunculara aynı anda iki ayrı cihazda 4K / 60 FPS’de oynama imkanı tanıyor. Amazon Prime Video’nun ek kanal abonelikleri gibi “oyun kanalı” sağlayacak Amazon Luna, burada Ubisoft’la kurduğu ortaklıkla Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 gibi oyunlara kanalın açıldığı gün erişim verecek.

Amazon Luna'ya özel kontrolcü: Luna Controller

Twitch yayınlarıyla da entegrasyona sahip olacak Amazon Luna, tıpkı Stadia’da gördüğümüz gibi özel bir denetleyiciyle karşımıza gelecek. Alexa desteğine sahip Luna Controller ismiyle çıkış yapacak oyun kumandası, hizmetin ilk erken erişim döneminde 49,99 dolardan satışa sunulacak.

Alexa uyumlu olan Luna Controller gerek telefon gerekse de PC'de oynarken zorluk yaşamamanız için doğrudan buluta bağlanıyor ve her zaman kendi ayarlarınızla oynamanıza olanak tanıyor. Kesintisiz Wi-Fi’a öncelik veren çoklu anten tasarıma sahip oyun kumandası, PC, Fire TV ve Mac arasında 17 ile 30 milisaniye arasında ping seviyelerine sahip.

Amazon Luna, önümüzdeki süreçte Android için de karşımıza çıkacak ancak ilk süreçte bu işletim sistemine gelmeyeceğini söyleyelim. Amazon’un son yıllarda aylık abonelik sistemine daha fazla yatırım yaptığını görmeye başladık. Amazon Luna da bu projelerden biri olarak dikkat çekiyor.