Samsung, yeni ses çubukları "HW-Q950T" ve "HW-Q900T"yi duyurdu. Şirket, yeni ürünleri arasında sadece ses çıkış kanallarını farklı şekilde ayarlamış durumda. Ürünlerin geriye kalan tüm kısımları ise birebir aynı özelliklere sahip. Yeni ses çubuklarının fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, düzenlediği bir etkinlikle iki yeni ses çubuğu duyurdu. "HW-Q950T" ve "HW-Q900T" olarak isimlendirilen bu ses çubukları, bir ses çubuğundan bekleyeceğiniz hemen her şeyi kullanıcıların hizmetine sunarken, şık görünümleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Samsung, yeni ses çubuklarında 2020 model QLED televizyonlarının tasarımlarını baz almış ve ses çubukları ile televizyonlarını birbirine yakınlaştırmış durumda.

Samsung'un yeni ses çubukları arasındaki en temel fark, ses çıkış kanalları ile ilgili. Öyle ki HW-Q950T modeli 9.1.4 kanal sistemine, HW-Q900T ise 7.1.4 kanal sistemine sahip. Ses çubuklarının bu özellikleri dışında geriye kalan her şey ise neredeyse birebir aynı. Peki Samsung'un yeni ses çubukları tüketicilere neler vadediyor? Dilerseniz hemen, bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Karşınızda Samsung HW-Q950T

Samsung'un yeni ses çubuklarında ses kalitesini iyileştiren Dolby Atmos ses teknolojisi bulunuyor. Samsung'un Q-Symphony teknolojisine de sahip olan ses çubukları, DTS: X ve eARC teknolojilerini de bünyelerinde barındırıyorlar. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un yeni ses çubuklarında Alexa Voice entegrasyonu ile Tap Sound ve SmartThings uygulama desteği bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, Samsung'un yeni ses çubuklarında günümüz teknolojilerin çoğunu kullanabilecekler.

Samsung Electronics Global Ürün Pazarlama Başkanı Seong Cho, yeni ses çubukları ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu ürünlerin ses kalitesi için ABD merkezli Audio Lab ile çalıştıklarını söylüyor. Danimarka merkezli Kvadrat isimli tekstil şirketi ile de iş birliği yaptıklarını ifade eden Cho, bu sayede premium kumaşlar kullandıklarını ve etkileyici bir tasarım oluşturduklarını belirtiyor. Cho ve diğer Samsung yetkilileri, bu ürünlerin çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadılar.