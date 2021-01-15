Amazon, bugün yaptığı duyuruda yapay zekâ asistanı Alexa'nın çekirdek teknolojisini üçüncü parti şirketlere açtığını açıkladı. Şirketler, bu sayede sıfırdan bir asistan geliştirme yükünden kurtularak hazır bir teknolojiyi özelleştirebilecekler.

Amazon'un başarılı yapay zekâ asistanı Alexa, günümüzde pek çok kullanıcının evinde yer alıyor. Fakat şirket, bugün önemli bir kararını açıkladı ve Alexa dijital asistanını üçüncü parti şirketlerin kullanımına açtığını duyurdu. Amazon'un bu duyurusu, Amazon haricindeki şirketlerin Alexa'yı özelleştirmelerine yol açacak.

Amazon'un yapay zekâ asistanı Alexa, birçok tüketici elektroniği üreten şirket tarafından kullanılabilecek. Diğer asistanları geliştiren şirketlerin aksine yapay zekâ teknolojisinin çekirdeğini lisanslamayan Amazon, özelleştirilebilecek asistanına Alexa Custom Assistant ismini verdi.

Alexa tabanlı yapay zekâ asistanları geliyor:

Alexa Custom Assistant, ilk etapta otomobil piyasasına odaklanacak. Amazon, bu sayede kendi yazılımına doğrudan piyasaya sürülecek otomobillerde yer vermiş olacak. Şirketler Amazon'un asistanına özel komutlar, kelimeler, sesler ve yetenekler atayabilecek. Yani Alexa, şirketlerin geliştireceği asistanların çekirdeği olacak.

Amazon, paylaştığı blog yazısında konuya dair bir açıklamada bulundu. Şirket, akıllı bir asistan oluşturmanın karmaşık, zaman alıcı ve maliyetli olduğunu belirterek inovasyon ve değişim oranının hızlandığını, asistanların her zaman gelişerek daha akıllı geldiğini, bunun da önemli ve sürekli yatırımlar gerektirdiğini ifade etti.

Şirketin yazısına göre Alexa Custom Assistant da tam bu noktada devreye girdi. Yazıya göre Alexa Custom Assistant, şirketlerin yatırım, uzun geliştirme döngüleri ve sıfırdan inşa etmek ve zaman içinde bakımını yapmak için kaynağa ihtiyaç duymadan kendi akıllı asistanlarını oluşturmalarına imkân tanıyacak. Yani ortaya kazan-kazan durumu çıkacak.

Alexa tabanlı bir yapay zekâ asistanı geliştirmeyi kabul eden ilk şirketse otomobil devi Fiat Chrysler oldu. Şirket, daha önce Amazon'la teknolojileri birleştirme konusunda bazı girişimlerde bulunmuştu. Amazon'un yapay zekâ teknolojisini lisanslamaları için şirketlerden bir ücret talep edip etmediği henüz bilinmiyor.