Klavye Alacaklara: Bu Ay Amazon'dan Alıp Beğendiğimiz 3 Klavye Tavsiyesi

Eylül ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Sponsorlu İçerik Sponsorlu İçerik /

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde başarılı bulduğumuz ürünler var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi

61nKrd8BW+L.AC_SL1500

Razer Ornata V3 X, sessiz tuşları ve alçak profilli tasarımıyla hem günlük kullanım hem de oyun için rahat bir deneyim sunuyor. RGB aydınlatmasıyla masaya şık bir hava katarken, bilek desteği uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Biz denediğimizde özellikle kullanım konforu ve kolaylığıyla öne çıktı, fiyatına göre gayet tatmin edici bir tercih.

Ürünü incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye

61nRCxRHdSL.AC_SL1500

Logitech Pebble Keys 2 K380s, ince ve minimal tasarımıyla dikkat çekiyor; bluetooth üzerinden üç farklı cihazla aynı anda eşleşip aralarında kolayca geçiş yapabiliyorsun. F-row tuşlarından 10 tanesi Logi Options+ yazılımıyla kişisel kısayol işlevleri alabiliyor. Tuşlar laptop hissi veren sessiz yapıda; pil ömrü AAA pillerle oldukça uzun (3 yıl kadar) kullanım sunuyor. Eğer özellikle de alçak tuşları olan küçük klavyeler kullanmaya alışıksanız, kesinlikle tatmin edecek bir ürün.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

61Nt8geXzWL.AC_SL1500

G213, RGB ışıklandırması, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı yapısı ve özel medya kontrolleriyle oyun sırasında da kullanışlı bir seçenek. Tuşları memran (mekanik hisli membran) yapıda; hem oyun hem yazı işlerinde dengeli performans sunuyor. Ofiste kurgu ekibimizin kullandığı klavye, onlardan aldığımız bilgilere göre oldukça konforlu ve dayanıklı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

sponsorlu

