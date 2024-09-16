Amazon, Bütün Çalışanlarını Ofise Geri Çağırıyor

Amazon CEO'Su Andy Jassy çalışanlara, "Coivd'den önce yaptığımız gibi ofislere döneceğiz," dedi.

Amazon çalışanları gelecek yılın ilk iş gününden itibaren haftanın beş günü ofislerde çalışmaya başlayacak. Bu durum, şirketin CEO'su Andy Jassy'nin pazartesi günü çalışanlara gönderdiği bilgilendirme notuyla birlikte ortaya çıktı.

Jassy notunda "Covid'den önce yaptığımız gibi ofislerde olmaya geri dönme kararı aldık." ifadesini kullandı. Çalışanlar, 2023 yılının Mayıs ayından itibaren haftanın üç günü ofislerde iki günü ise uzaktan çalışıyordu. Jassy de bu durumda atıfta bulunarak "Son 15 aydır haftada en az üç gün ofise geri dönmemiz, (ofiste çalışmanın) faydalarına olan inancımızı arttırdı." şeklinde açıklamada bulundu.

Mazereti olmayan çalışanlar ofise dönecek

Jassy, çocuğu hasta olan ya da bir acil durumu bulunan çalışanların ofise geri dönmeyeceklerini belirtirken, "Ancak pandemi öncesinde, insanların haftada iki gün uzaktan çalışabileceği garanti değildi ve bu durum gelecekte de geçerli olacak," ifadelerini kullandı. Geçerli bir mazereti bulunan çalışanlar ise uzaktan çalışma modelinde görevlerine devam edebilecekler.

Öte yandan Amazon bir yandan da ciddi bir işten çıkarma sürecine hazırlanıyor olabilir. Jassy, Amazon'un bireysel çalışanların yönetici sayısına oranını, gelecek yılın ilk çeyrek sonuna kadar %15 arttırmak istediklerini belirtiyor. Ayrıca daha az yöneticinin organizasyonel katmanları azaltacağını da ifade eden CEO, bu süreci dikkatli bir şekilde yürüteceklerini belirtiyor. Bu da şirketin yeni işten çıkarmalar yapacağı anlamına geliyor.