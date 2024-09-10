Amazon'da Oyun, Bilgisayar ve Giyilebilir Teknoloji Kategorilerinin Kapış Kapış Giden Ürünleri!

Amazon'da oyun, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji kategorilerinin en çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Gelin bu ürünlere her birlikte bakalım.

Amazon'da en çok tercih edilen ürünler arasından; oyun, bilgisayar ve giyilebilir teknoloji kategorilerinde zirvede yer alan ürünleri sizler için araştırdık. Siz de piyasada herkes tarafından beğenilen ve çok sayıda satın alınan bu ürünleri merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.

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En Çok Satan Ürünler:

Arka plan gürültüsünü azaltan yerleşik çift hüzmelemeli mikrofonlar sayesinde her sesi net bir şekilde duyabilmenizi sağlayan Logitech G G435 Lightspeed Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı, 165 gram ağırlığı ile gün boyu rahat bir kullanım sağlar.

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Kablosuz bağlantıda tıpkı kablolu farelerdeki gibi yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlayan Logitech G 502 X Lightspeed Kablosuz Oyun Faresi; özelleştirilebilir düğmeleri ve RGB aydınlatma seçenekleri sayesinde kullanıcıların oyun deneyimlerini kişiselleştirmesine olanak tanır.

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1,83 inç ekran boyutuyla karşımıza çıkan Xiaomi Redmi Watch 3 Active, mesaj bildirimlerinden egzersiz verilerine kadar her şeyi anında görüntülemenize imkan sağlıyor. Ayrıca 200’den fazla kadran seçeneği ve 100’den fazla egzersiz modu da bulunuyor.

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Apple M2 çipinin güç verimliliği sağlayan performansı sayesinde 18 saate kadar pil ömrü sunan Apple MacBook; 1080p FaceTime HD kamera, üçlü mikrofon dizilimi ve Uzamsal Ses teknolojisine sahip dört hoparlörlü ses sistemiyle karşımıza çıkıyor.

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165 Hz ekran yenileme hızı ve ultra akıcı hareketlerle gerçekçi bir oyun deneyimi yaşamanıza imkan sağlayan Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü, sahip olduğu Göz Koruyucu Mod sayesinde uzun süre oyun oynadığınızda gözleri rahatlatacak şekilde mavi ışığı en aza indirir.

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