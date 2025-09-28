Tümü Webekno
Telefon Standından Şarj Kablosuna: Amazon'da 500 TL ve Altına Alabileceğiniz Kullanışlı Ürünler

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Fiyatı ve işlevselliği düşünüldüğünde herkesin ihtiyaç duyabileceği bu ürünlere aşağıdan göz atabilir, ihtiyacınız olanları satın alabilirsiniz. 500 TL altında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

''Bu içerik 28.09.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

KabelDirekt - 8K / 60Hz DisplayPort Kablosu

Adsız tasarım - 2025-09-28T130620.961

144Hz, 165Hz ve hatta 240Hz görüntü aktarımı sağlayan KabelDirekt kablo, bilgisayarlar, monitörler veya ev sinemasında kullanılabilir. Kilitli yapıya sahip bu ürün, 134,40 TL fiyatıyla listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Baseus Lets Go Little, 2.0 A USB-A & Lightning Makaralı Şarj & Data Aktarım Kablosu

Adsız tasarım - 2025-09-28T130703.649

Baseus Lightning kablo, hem şarj hem de veri aktarımını pratik hale getiren kullanışlı bir aksesuar. Makaralı yapısı sayesinde istediğin uzunluğu ayarlayabilir, kablo karmaşasından kolayca kurtulabilirsin. Dayanıklı malzemesiyle uzun süre kullanılabilecek bu kablo, 2A akım desteği ve hızlı veri aktarımıyla günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyor.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti

Adsız tasarım - 2025-09-28T130718.583

Klavyeleri, kulaklıkları, ekranları, cep telefonlarını ve kameraları temizlemeye yardımcı olan Vichyie set, birçok farklı başlığa ve aksesuara sahip. İstediğiniz yere taşıyabileceğiniz bu ürünü satın almak isterseniz şimdi 277,90 TL.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

GGM Aksesuar iPhone 17 Pro Max ile Uyumlu Şeffaf Silikon Kılıf

Adsız tasarım - 2025-09-28T130733.872

%10 indirimle 125,91 TL'ye satışta olan bu kılıf, iPhone 17 Pro ile uyumlu olarak tasarlanmış. Telefonunuzu çarpmalardan ve darbelerden korumaya yardımcı olan bu kılıf şarj esnasında da kullanılabilir.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Hobimtek HT-50 Alüminyum Telefon Standı

Adsız tasarım - 2025-09-28T130746.654

8 inç'e kadar tüm akıllı telefonlar ve mini tabletlerle uyumlu olan stant, ayarlanabilir açıya sahip. Ayrıca standın tabanında kaymamasını sağlayan pedler de bulunuyor.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Baseus Cube Gravity Araç İçi Cep Telefonu Tutucu

Adsız tasarım - 2025-09-28T130800.730

6.6" boyutuna kadar tüm cihazlar ile uyumlu olan, havalandırma peteklerine takılabilen ve sağlam bir tutuş sağlayan Baseus araç içi telefon tutucu, sürüş esnasında size kolaylık sağlıyor. Ürün, 353,59 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Jouis İç Mekan Higrometre ve Termometre

Adsız tasarım - 2025-09-28T130815.521-Photoroom

Gün içinde bulunduğunuz mekanın sıcaklık ve nem değerlerini ölçen Jouis marka ürün sayesinde ortamın koşullarını anlık olarak takip edebilirsiniz. 224,20 TL fiyata sahip olan bu ürün listemizin son sırasında yerini aldı.

Ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

