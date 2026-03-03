Amazon'da Bahar Fırsatları Başladı! İşte Her Kategorinin En İyi İndirimleri

Mart ayının belirli bir bölümünde devam edecek Amazon Bahar Fırsatları kapsamında, elektronikten kişisel bakıma kadar birçok farklı ürün uygun fiyatlarla karşımıza çıkacak.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Apple iPhone 16 Plus: 70.639,00 TL’ye satışta.
- NextStar YE-55IDG11 4K Ultra HD Google MiniLED TV: Şimdi %15 indirimle 23.888,00 TL.
- Xiaomi Redmi Watch 5: Günlük işlerinizin büyük bir kısmında yanınızda olacak bu akıllı saat, 4.628,52 TL'ye düşmüş durumda.
- CMF by Nothing Buds Pro 2 Kablosuz Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, indirimlere özel 3.899,00 TL.
- GoPro HERO13 Su Geçirmez Aksiyon Kamerası: 15.499,00 TL fiyatıyla listemizde yerini aldı.
- JBL Grip Bluetooth Hoparlör: 14 saate kadar çalma süresine sahip bu hoparlör, %15 indirimle 4.240,63 TL'ye düştü.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- HP Victus Oyun Bilgisayarı: Fırsatlar kapsamında 54.000,00 TL'ye satışta.
- SteelSeries Rival 5 Oyuncu Mouse: İndirimlerle şimdi 2.393,98 TL.
- HyperX Cloud III Oyuncu Kulaklığı: 3.509,00 TL'ye düştü.
- Koorui G2711P Monitör: 27" ekrana sahip olan bu ürün, %18 indirimle 8.500,00 TL’ye düştü.
- Xbox Wireless Controller: 3.549,00 TL.
- SteelSeries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye: Şimdi %11 indirimle 2.446,48 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Titanseat Beast Black Kumaş Oyuncu Koltuğu: Uzun süre bilgisayar başında vakit geçirenlerin tercihi olan bu koltuğu satın almak isterseniz şimdi 7.799,00 TL.
- Vasagle Bilgisayar Masası: 4.289,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Philips Hue Play Pack Işık: %10 indirimle 5.182,99 TL'ye düştü.
- Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak: Birçok kişinin tercihi olan bu termos, %20 indirimle 1.349,90 TL'ye düşmüş durumda.
- Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu: Dişlerde ve diş etlerinde hassasiyet sorunları olanların satın alabileceği bu ürün, 3.375,00 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Akülü Darbeli Vidalama: 4.102,07 TL’ye düşen bu ürün listemizde yerini aldı.
- Philips Hue Işık Sistemleri için Akıllı Priz: 1.579,99 fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Bosch Professional - PointTeQ Matkap Ucu 19 Parça Set: Satın almak isterseniz şimdi %10 indirimle 612,64 TL.
- Viko Multi-Let Üçlü Priz: %15 indirimle 191,99 TL'ye düşmüş durumda.