Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.
Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!
"Bu içerik 07.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Xiaomi 14T Pro: 38.697,00 TL'ye satışta.
- Next YE-43020GG4 TV: 43 inç ekrana sahip bu televizyonu 8.679,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Apple Watch Series 10 Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı 16.489,03 TL.
- JBL Tune 520BT Multi Connect Wireless Kulaklık: Birçok kullanıcının tercihi olan bu kulaklık şimdi 1.399,00 TL.
- Razer Leviathan V2 X Soundbar: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu soundbar, Prime’a özel 3.966,35 TL.
- Wanbo TT Projeksiyon Cihazı: Evde sinema keyfi yaşamak isteyenlerin göz atabileceği bu ürün şimdi 7.739,00 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- MSI NB CYBORG 15 A13VE-1863XTR Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 32.049,00 TL’ye satışta.
- Juo Yeti 2200RPM RGB Işıklı Led Display Laptop Soğutucu: 868,90 TL’ye düşmüş olan bu stant, ayarlanabilir açıya sahip.
- Bloody W70 Max Kablolu Mouse: %10 indirimle şimdi 1.349,10 TL.
- Razer Ornata V3 Düşük Profilli Oyun Klavyesi: Mecha-Membran anahtarlara sahip olan bu klavye, 2.115,58 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- Samsung Odyssey G3 Oyuncu Monitörü: 24 inç ekrana sahip olan bu ürün, %18 indirimle 6.254,31 TL’ye düştü.
- SteelSeries Qck Heavy Medium Gaming Mousepad: 705,92 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Hawk Gaming Chair Fab Rick and Morty v1 Kumaş Oyuncu Koltuğu: Bilgisayar başında saatlerini geçirenlerin tercihi olan bu koltuk, 8.499,00 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Robot Süpürge: Uygulama üzerinden rahatça kontrol edilebilen bu süpürge, 11.020,00 TL fiyata sahip.
- Prohane Elektrikli Temizlik Fırçası: %18 indirimle 1.389,90 TL’ye düştü.
- Philips Hue Iris Akıllı Led Masa Lambası: Ayarlanabilir renk seçeneklerine sahip bu aydınlatmayı satın almak isterseniz şimdi 3.607,99 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Bosch Darbeli Matkap: %8 indirimle 1.475,00 TL’ye düşen bu matkap listemizde yerini aldı.
- Hoala Hoala 6'lı Priz: Aşırı ısınma veya kısa devreden cihazlarınızı koruyan bu priz, 424,99 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- TP-Link Tapo T315 Akıllı Sıcaklık ve Nem Monitörü: Satın almak isterseniz şimdi 999,00 TL.
- Bosch Beton Matkap Ucu ve Vidalama Seti: Prime fırsatları kapsamında 249,62 TL.