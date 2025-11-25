Starlink'in Havası Kaçtı: Amazon, Dünyanın En Hızlı Uydu İnternet Antenini Duyurdu

Amazon, uydu interneti hizmetiyle kullanılacak Starlink rakibi Leo isimli antenlerini tanıttı. Leo Ultra modeli, dünyanın en hızlı uydu interneti sunan anteni olacak.

Uydu interneti teknolojileri son yıllarda iyice yaygınlaşmaya başladı. Tabii ki burada en çok öne çıkan şirket, Elon Musk yönetimindeki SpaceX. SpaceX, Starlink hizmetiyle yörüngeye gönderdiği uydular yoluyla ücra bölgelere bile hızlı internet sunabilmesiyle bu konuda rakipsizdi.

Ancak son zamanlarda farklı şirketlerden bu konuda hamleler gelmeye başladı. Amazon da uydu interneti sunmak için adımlar atan şirketlerden biriydi. Şimdi ise teknoloji devi, Leo antenlerini tanıttı.

Leo Ultra, gigabit internet hızıyla dünyanın en hızlı uydu internetini sunan anteni olacak

Leo Ultra, şirket tarafından “dünyanın en hızlı uydu internetini sunan anteni” olarak nitelendiriliyor. Anten, şimdilik bir önizleme olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şirket, önümüzdeki yıl itibarıyla geniş çapta piyasaya sürüleceğini söylüyor. Antenin farklı versiyonları var. Ultra modelin işletme ve hükûmet müşterileri için geliştirilen bir ürün olduğunun da altı çizilmiş. Fiyat ve nerelerde sunulacağı konusunda ise bir bilgi yok.

Amazon’un yaptığı açıklamalara göre Leo Ultra, 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızları sunmasıyla alanında dünyanın en hızlısı olacak. Karşılaştırma yapacak olursak Starlink Performance anteni, 400 Mbps’ye kadar indirme hızı sunuyor. Leo Ultra ise gigabit internet sunarak bunun iki katından bile fazla performans vadediyor. Ancak Starlink’in önümüzdeki yıl itibarıyla V3 uydusuyla 1 Tbps’ye varan bant genişliği sunmayı hedeflediğini de eklemek gerek. Buna rağmen şimdilik Leo Ultra daha önde diyebiliriz.

11 iç boyutundaki daha küçük Leo Pro modeli, 400 Mbps’ye kadar indirme hızı sunacak. En küçük versiyon olan 7 inçlik Leo Nano ise 100 Mbps hızı kullanıcılarına getirecek. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Ancak bu anten bile Amazon’un uydu interneti konusunda Starlink’e dişli bir rakip olacağının göstergesi.