Starlink'in artık resmi bir rakibi var: Amazon Leo

Amazon, Project Kuiper olarak bilinen uydu internet girişimini Amazon Leo ismiyle yeniden markaladı. Şirket, Starlink'e rakip bu projeyle 2026’ya kadar 3.000 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Amazon, uzun süredir üzerinde çalıştığı uydu internet projesi Project Kuiper'ı “Amazon Leo” olarak yeniden markalandırdı. “Leo” ismi, projenin düşük Dünya yörüngesi (LEO) üzerinden çalıştığını vurguluyor. Bu isim değişikliği, Amazon’un projeyi ticarileştirme sürecinde attığı önemli adımlardan biri.

Projenin amacı, internet erişiminin sınırlı olduğu uzak ve kırsal bölgelere yüksek hızlı bağlantı sunmak. Şirket, bugüne kadar 6 fırlatmada toplam 72 uyduyu yörüngeye yerleştirdi. Hedef ise 2026 sonuna kadar bu sayıyı 3.000’e çıkarmak.

Amazon Leo, doğrudan SpaceX’in Starlink ağıyla rekabet edecek. Ancak Amazon henüz ticarî hizmete başlamış değil. İlk kullanıcı testlerinin 2024 sonunda başlaması, geniş çaplı lansmanın ise 2026’da yapılması planlanıyor.

Amazon’un açıklamasına göre, yeni markayla birlikte daha sade, anlaşılır ve küresel pazarda tanınabilir bir isimle ilerlemek amaçlanıyor. Bu değişim, hem teknolojik altyapının tamamlandığını hem de kullanıcı tarafında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

