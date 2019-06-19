Elektronik kitap okuyucular arasında en büyüklerden biri olan Amazon Kinde Oasis'in 2018 versiyonuna rengi ayarlanabilen aydınlatma özelliği ekleniyor.

Kitaplarını e-kitap okuyucularda okumayı sevenler için Amazon’un Kinde Oasis’i en iyi seçeneklerden biri olabilir. Amazon’un devasa boyutlardaki e-kitap okuyucusu, firmanın üretmiş olduğu en iyi özelliklere sahip Kindle cihazı olarak karşımıza çıkıyor.

Amazon, Kindle Oasis’in en iyi Kindle cihazı olmasını istiyor ve bu nedenle yeni bir Kindle Oasis çıkarıyor ancak Kindle cihazlarına gelen standart güncellemeler gibi bu yeni cihaza eklenen özellik de oldukça küçük.

Görünüşe bakılırsa yeni Oasis; 7 inç boyutu, 300 ppi ekranı ve fiziksel sayfa çevirme tuşlarıyla eski versiyonun tüm özelliklerine sahip. Bu yeni versiyondaki en büyük özellik, ekran ışığının renk tonunun ayarlanabilir olması. Böylelikle ekran, gün içinde gözlerinizi yormuyor ve gece uykuya dalmakta güçlük çekmenizi önlemiş oluyor. Ayrıca cihazda gün içinde ekran ışığın renk tonunun otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan bir buton da mevcut.

Eklenen tek ana özellik bu gibi duruyor. Eski versiyondakiyle aynı çözünürlüğe sahip olan ancak daha yüksek yenileme hızına sahip olan bir 'e-mürekkep' özelliği de eklenmiş. Bu özellikle sayfa değiştirmeler daha hızlı olacak gibi duruyor.

Eski versiyonunda olduğu gibi yeni Kindle Oasis'in de IPX8 su dayanaklılığı var. Böylelikle yeni Kindle; 2 metreye kadar derinliklerde, 1 saat kadar suda kalabiliyor. Ayrıca cihazda bluetooth özelliği de mevcut. Yeni Kindle Oasis, arka kapağının metal olmasıyla oldukça yüksek kaliteli bir görünüşe sahip.

Oasis, 8 GB'lık modeli için 250 dolardan ve 32 GB'lık modeli için 280 dolardan satışa çıkıyor. Bu fiyatlara 6 aylık Amazon’un Kindle Unlimited servisi de dâhil. Ön sipariş bugün, sevkiyatlar ise 24 Temmuz’da başlıyor.