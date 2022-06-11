Amazon'da 14 Haziran'a kadar pek çok oyuncu aksesuarında indirim var. Göz atabileceğiniz, güzel indirimler uygulanmış oyuncu aksesuarlarını sizin için listeledik.

Amazon'da geçtiğimiz günlerde tüm oyuncuları memnun edecek indirimlerle dolu güzel bir kampanya başladı. Malum, oyuncu ekipmanlarının fiyatları sürekli artıyor, o yüzden Gaming Week isimli bu kampanya pek çok oyuncunun yüzünü güldürecek

Gaming Week'te kulaklıklardan monitörlere, oyuncu koltuklarından mouse'lara pek çok üründe güzel fırsatlar var. Biz de hazır indirime girmişken değerlendirmek isteyebileceğiniz bazı ürünleri derledik. İndirimlerin 14 Haziran'da son bulacağını hatırlatalım. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilir, indirimler tadını çıkarabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler!

Amazon Gaming Week'te alabileceğiniz 10 oyuncu ekipman ve aksesuarı

Gaming Week'te indirimli tüm ürünlere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!