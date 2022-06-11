Amazon'da geçtiğimiz günlerde tüm oyuncuları memnun edecek indirimlerle dolu güzel bir kampanya başladı. Malum, oyuncu ekipmanlarının fiyatları sürekli artıyor, o yüzden Gaming Week isimli bu kampanya pek çok oyuncunun yüzünü güldürecek
Gaming Week'te kulaklıklardan monitörlere, oyuncu koltuklarından mouse'lara pek çok üründe güzel fırsatlar var. Biz de hazır indirime girmişken değerlendirmek isteyebileceğiniz bazı ürünleri derledik. İndirimlerin 14 Haziran'da son bulacağını hatırlatalım. Eğer henüz Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üye olabilir, indirimler tadını çıkarabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler!
Amazon Gaming Week'te alabileceğiniz 10 oyuncu ekipman ve aksesuarı
- 339 TL >> 279,99 TL SteelSeries Rival 3 Gaming Mouse
- 1,749 TL >> 1,417 TL Logitech G Pro X 7.1 Oyuncu Kulaklığı
- 148 TL >> 133 TL HyperX FURY S Speed Gaming MousePad
- 399 TL >> 349 TL Pusat Gaming Headset Lite
- 4,244 TL >> 3,999 TL MSI 31.5" OPTIX G32CQ4 Gaming Monitör
- 4,194 TL >> 3,999 TL Samsung Odyssey G5 Gaming Monitör
- 5,586 TL >> 3,995 TL MSI MAG Oyuncu Koltuğu
- 2,699 TL >> 2,399 TL Hawk Gaming Chair FAB V2 Oyuncu Koltuğu
- 4,600 TL >> 3,899 TL MSI 31.5" OPTIX MAG322CR Gaming Monitör
- 2,899 TL >> 2,496 TL Logitech G G915 TKL LIGHTSPEED Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi