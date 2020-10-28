Amazon Türkiye’de kayda değer şekilde indirime giren ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünün listesinde 27 Watt gücünde bir hızlı şarj cihazı ve 1 metre uzunluğunda örgülü USB Type-C kablosu yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de ilk kez Prime Day etkinliği düzenleyen Amazon, günlük indirim kampanyalarına devam ediyor. Söz konusu indirimler, gerçekçi ve tutarlı olduğu sürece sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz.

28 Ekim tarihinde (bugün) geçerli olacak fırsat listesinde ise iki ürün dikkatimizi çekti. İlk ürün %20 indirime sahip Spigen’in 27 watt güce sahip hızlı şarj cihazı. Diğer üründe %68 indirime sahip Baseus 1 metrelik örgülü USB Type-C kablosu.

Eski fiyat: 124,42 TL

Yeni fiyat: ₺99,90 TL

Hangi telefonu alırsanız alın kutudan çıkan şarj aletleri, hızlı şarjı destekleseler bile çok da uzun ömürlü olmuyorlar. Spigen’in bu şarj cihazı ise iPhone 11 Pro’yı 27 dakikada, iPad Pro’yu 58 dakikada %100 doluma ulaştırma garantisi veriyor. Bu örnekler üzerinden kendi cihazlarınız için pay biçerek şarj süresini tahmin edebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Aksesuarlar konusunda bir diğer uzman firmalardan olan Baseus, özellikle dayanıklı kabloları ile dikkat çekiyor. Hem siyah hem de kırmızı renk seçeneklerine sahip ürün, örgülü yapısı sayesinde, kaynaktan 1 metre uzaklığa kadar destek veriyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Amazon Günün Fırsatları (28 Ekim 2020):

Amazon Türkiye'de piyasaya kıyasla daha uygun fiyatlara düşen ürünleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.