Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de ilk kez Prime Day etkinliği düzenleyen Amazon, günlük indirim kampanyalarına devam ediyor. Söz konusu indirimler, gerçekçi ve tutarlı olduğu sürece sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz.
28 Ekim tarihinde (bugün) geçerli olacak fırsat listesinde ise iki ürün dikkatimizi çekti. İlk ürün %20 indirime sahip Spigen’in 27 watt güce sahip hızlı şarj cihazı. Diğer üründe %68 indirime sahip Baseus 1 metrelik örgülü USB Type-C kablosu.
%20 indirim: Spigen 27 watt hızlı şarj cihazı (Type-C girişli)
- Eski fiyat: 124,42 TL
- Yeni fiyat: ₺99,90 TL
Hangi telefonu alırsanız alın kutudan çıkan şarj aletleri, hızlı şarjı destekleseler bile çok da uzun ömürlü olmuyorlar. Spigen’in bu şarj cihazı ise iPhone 11 Pro’yı 27 dakikada, iPad Pro’yu 58 dakikada %100 doluma ulaştırma garantisi veriyor. Bu örnekler üzerinden kendi cihazlarınız için pay biçerek şarj süresini tahmin edebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
%68 indirim: Baseus 1 metre örgülü Type-C çıkışlı şarj kablosu
Aksesuarlar konusunda bir diğer uzman firmalardan olan Baseus, özellikle dayanıklı kabloları ile dikkat çekiyor. Hem siyah hem de kırmızı renk seçeneklerine sahip ürün, örgülü yapısı sayesinde, kaynaktan 1 metre uzaklığa kadar destek veriyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
Amazon Günün Fırsatları (28 Ekim 2020):
- %59 indirim: Baseus Mini Ja 10.000 mAh Type-C powerbank: 52,71 TL
- %22 indirim: JBL T460BT kulak üstü Bluetooth kulaklık - 250 TL
- %16 indirim: Samsung EO-HS13 kablolu kulak içi kulaklık - 57,90 TL
- %8 indirim: Asus Radeon ROG RX5700XT 8 GB GDDR6 256 Bit ekran kartı: 4.389 TL
Amazon Türkiye'de piyasaya kıyasla daha uygun fiyatlara düşen ürünleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.