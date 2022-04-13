Günümüzde teknolojik ürünlerin fiyatları, döviz kuru ve enflasyon nedeniyle artmaya devam ederken Amazon, geçtiğimiz günlerde başlayan Bahar İndirimleri ile her alanda ihtiyacı olanlara önemli bir fırsat sundu. Bizler de bugün, Amazon Türkiye’de indirime giren ve bir süredir talep ettiğiniz fakat fiyatlardan dolayı alamadığınız bazı teknolojik ürünleri sizler için listeledik.
Bu listemizde yer alan ürünler, bilgisayar donanımını geliştirmek isteyenler ve yeni bir kulaklık arayanlar için kaçırılmaması gereken fırsatlarla satılıyorlar. Gelin, Amazon’da piyasa ortalamasının altında satılan teknolojik ürünlere bakalım.
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Fırsat gelmişken almanız gereken teknolojik ürün tavsiyeleri:
- 7.801 TL -> 7.390 TL Samsung Galaxy A53 5G akıllı telefon
- 869 TL -> 639 TL Philips TAPH802 kablosuz kulaklık
- 918 TL -> 849 TL Grundig GSB 910 ev sinema sistemi
- 163 TL -> 109 TL Baseus Gentleman 10.000 mAh powerbank
- 535 TL -> 439 TL Philips BHD500/00 saç kurutma makinesi
- 2.192 TL -> 1.499 TL Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık
- 703 TL -> 549 TL Steelseries Sensei Ten mouse
- 7.120 TL -> 6.754 TL Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6600 ekran kartı
- 2.456 TL -> 2.299 TL Samsung Odyssey G3 24 inç monitör