Amazon ile Hyundai arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Amazon, otomobil satışları yapmaya başlayacak. Yeni sistemle internetten market alışverişi yapıyor gibi otomobil satın alınabilecek.

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon, çevrim içi alışveriş dünyasına yeni bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor. Yapılan resmî açıklamaya göre Amazon, tarihinde ilk kez otomobil satışı yapacak. İlk aşamada Hyundai markalı araçlardan ibaret olacak uygulamanın, ilerleyen dönemlerde daha fazla markayı kapsaması bekleniyor.

Aslına bakacak olursak Amazon, bir süredir otomobil sektörünün içerisinde. Kullanıcılar, bazı ülkelerde Amazon üzerinden otomobilleri kıyaslayıp, fiyat bilgisi alabiliyorlardı. Şimdi bunun kapsamı genişletilecek. Hyundai'ın birkaç galerisi, araçlarını Amazon'a yükleyecek. Kullanıcılar da bu araçları inceleyip, diledikleri bir ödeme yöntemini kullanarak satın alma işlemini tamamlayacak.

Satın alınan otomobil, verilen adrese teslim edilecek

Gelecek yıl itibarıyla kullanılabilir olacak uygulama, oldukça basit bir mantıkta çalışacak. Kullanıcı, internetten herhangi bir şey satın alıyormuş gibi satın aldığı Hyundai otomobilini, kapısının önünde teslim alacak. Araç çekici ile belirtilen adrese teslim edilecek. Bununla uğraşmak istemeyen müşterilere, en yakın bayiden teslimat seçeneği de sunulacak.

Şunu da belirtmekte fayda var; Amazon, araç satışı için sadece aracı olacak. Yani şirket, kendi adına aldığı otomobilleri, müşterilere satmayacak. Satıcı doğrudan otomobil bayisi olacak. Kullanıcı, satın aldığı otomobil için aksesuar ve ekstra parça satın alımını da yine Amazon üzerinden gerçekleştirebilecek. İlk aşamada ABD'de uygulanacak sisteminin diğer ülkelere ne zaman açılacağı merak konusu...