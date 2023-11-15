Rekabet Kurumu, Türkiye'deki e-ticaret devlerine soruşturma açtı. Soruşturma açılanlar, Amazon, Trendyol ve Hepsiburada'nın bağlı olduğu şirketlerden oluşuyor.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz dakikalarda Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret devleriyle alakalı bir karar yayımladı. Karara göre Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un bağlı oldukları şirketlere soruşturma açıldı.

Kurum, yaptığı açıklamada otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan “D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi” hakkında soruşturma açıldığını aktardı. Rekabet Kurumu ayrıca, açıklamanın kanun ihlali olduğu ve ceza yaptırımı alınacağı şeklinde yorumlanamayacağını da ekledi. Yani henüz bir ihlal veya ceza yok.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma hakkında yapılan açıklama:

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ’ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz."