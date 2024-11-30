Amazon işçileri, Black Friday alışveriş dönemi boyunca, daha iyi maaşlar ve çalışma koşulları talep etmek için dünya çapında grev başlattı.

Amazon işçileri dünya çapında Black Friday için grev başlattı. Grevler işçilerin daha iyi maaşlar ve çalışma koşulları talep ettikleri, çevresel ve işçi hakları ihlallerine karşı çıktıkları bir dizi protesto kapsamında yapılıyor.

UNI Global Union tarafından bildirilenlere göre, Amazon işçileri, Kara Cuma'da daha iyi maaşlar, çalışma koşulları ve sendika kurma hakkı için dünyanın dört bir yanında greve gidiyor.

Amazon’a karşı küresel grev dalgası

20'yi aşkın ülkede gerçekleştirilen gösteriler, şirketin çalışma koşullarına ve çevreye verdiği zarara karşı bir tepki olarak düzenleniyor. Grevler, 2 Aralık'a kadar sürecek. Almanya ve Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi de dahil olmak üzere birçok şehirde binlerce işçi protesto ediyor. Hindistan’daki işçiler, şirketin sıcak hava dalgası sırasında işçilere kötü davrandığını öne sürüyor. Ancak Amazon, tüm yasalara uygun hareket ettiğini ve işçilerin güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu savunuyor.

Öte yandan, Amazon, Black Friday alışveriş dönemiyle bağlantılı olarak düzenlenen bu protestoların işçi hakları ve çevre sorunlarına dikkat çekmek için önemli bir araç olduğunu savunuyor; ancak aynı zamanda şirket, protestoları düzenleyenleri "yanıltıcı" olmakla da suçluyor. Bununla birlikte, şirketin geçmişteki yüksek iş kazası oranları ve iş güvenliğiyle ilgili yaşanan sorunlar, protestoların gerekçelerini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Amazon, ABD'deki çalışanlarına maaş artışı teklif etmesine rağmen, bu artışın şirketin yapay zeka yatırımlarıyla kıyaslandığında sınırlı kaldığı belirtiliyor. Amazon’a yönelik protestolar, işçi hakları ve çevresel sorumluluk konularındaki eleştirilerin odağında yer alıyor. Küresel ölçekte büyüyen bu eylemler, şirketin çalışma koşullarına yönelik baskıları artırarak, politikasını gözden geçirme gerekliliğini de doğurabilir.