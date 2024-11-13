Amazon ve IKEA, yaklaşık 40 şirketle birlikte daha yeşil okyanus taşımacılığını teşvik etmek için harekete geçti.

Küresel ısınma konusunda hemen her firmanın kendi hedefleri bulunuyor. Deniz taşımacılığı yapan firmalar, e-metanol gibi neredeyse sıfır emisyonlu yakıtlar kullanımını gündemine almış durumda. Amazon ve IKEA, bu alanda çalışan 40'a yakın firma ile birlikte yeşil yakıt kullanımını artırmak için bir çağrıda bulunacak.

Amazon ve IKEA'nın da destekleyeceği girişim, Zero Emissions Maritime Buyers Alliance (Sıfır Emisyonlu Deniz Alıcıları Birliği) adı verilen organizasyon tarafından gerçekleştirilecek. Bu grubun amacı ise deniz taşımacılığı sektörünün 2050 yılına kadar net sıfır karbon salınımına ulaşması.

Küresel ticaretin yüzde 80'i denizlerde gerçekleşiyor

Deniz taşımacılığı, küresel ticaretin %80'ine denk geliyor ve sera gazı emisyonlarının da yüzde 3'ü bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkıyor. E-yakıtlar ise sektörü karbon salınımını ortadan kaldırmak için büyük önem taşıyor. Amazon Global Lojistik Sürdürülebilirlik Lideri Carl Berger, bu hamlenin net sıfır hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Grup üyeleri, 2027'de başlayacak 3-5 yıllık sözleşmeler kapsamında, taşınacak olan en az 1,4 milyon konteynerlik kargo sayesinde 470 bin metrik ton sera gazı emisyonu engellenecek. Maersk, Evergreen ve Ocean Network Express gibi şirketler de e-metanol ile çalışabilen gemiler sipariş etmişti.

Grup üyeleri, birlikte çalışarak e-yakıt için maliyetleri düşürmeyi planlıyorlar ancak yine de fosil yakıtlara kıyasla daha yüksek maliyetler ödemeye hazırlar.