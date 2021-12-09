Elektronik ticaret devi Amazon, tarihinin en büyük cezalarından birine çarptırıldı. İtalya, Amazon’a 1,13 milyar euro ceza kesti. Cezanın gerekçesiyse Amazon’un internet sitesinde AB rekabet kurallarını ihlal eden yöntemler izlemesiydi.

Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi Amazon, bugüne kadar aldığı cezaların en büyüklerinden birisine tabi tutuldu. İtalyan Rekabet ve Piyasa Otoritesi (AGCM), bugün Amazon’u ‘internet sitesinde bağımsız satıcılara karşı hakim durumunu Avrupa Birliği rekabet kurallarını ihlal edecek şekilde kullanmakla’ suçladı ve 1,3 milyar euro (20 milyar TL) ceza kesti.

Otorite, Amazon’un üçüncü taraf satıcıların Amazon Lojistik adı verilen kendi lojistik hizmetini kullanmasını şart koştuğunu, bunun da rakiplerine zarar verdiğini ve Amazon’un konumunu güçlendirdiğini ifade etti. E-ticaret devi, üçüncü taraf satıcıların Amazon Prime’ın sadakat programına erişimini engellediğini de söyledi. Bu durumun da 7 milyondan fazla sadık ve en çok harcama yapan tüketiciye satış yapmanın kolaylaştırdığı ifade edildi.

Üçüncü taraf satıcılar ön plana çıkarılmıyor:

Bahsi geçen sadakat programına erişim engeli sonucunda satıcılar, Black Friday, Siber Pazartesi ve Prime Günü teklifleri gibi özel etkinliklerden hariç tutuluyor. Böylece satıcıların ürünlerinin ön plana çıkması da dolaylı olarak engelleniyor. AGCM, yaptığı soruşturmayla görünürlük kazanmak, satışları artırmak ve buna bağlı olarak satıcıların Amazon.it’deki tekliflerinin başarısı için bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğu sonucuna vardığını belirtti.

AGCM, Amazon’a yayınlanması gereken Prime hizmetinin standartlarını karşılayabilen tüm üçüncü taraf satıcılara Amazon.it’de satış avantajları ve görünürlük vermesini emretti.

Öte yandan Amazon, ceza kararına ‘kesinlikle katılmadığını’ ve para cezalarını ve önerilen çözümleri ‘haksız ve orantısız’ gördüğünü belirterek temyize gideceğini açıkladı. Ayrıca İtalya’daki yıllık satışların yarısından fazlasının mallarını satmak için diğer kanallara erişimi olan küçük ve orta ölçekli işletmelerden geldiğini de kaydetti.