Google, geçtiğimiz gün bir açıklama paylaşarak bugüne kadar 1 milyondan fazla bilgisayarı ele geçiren ‘Glupteba’ isimli botnete karşı savaş açtı. Şirket, 17 Rus sanık hakkında şikâyette bulundu.

İnternet hiçbir şekilde tamamen güvenli bir yer değil. Yanlışlıkla tıkladığınız herhangi bir bağlantı veya görsel dahi tüm bilgilerinizin ve bilgisayarınızın ele geçirilmesine neden olabiliyor. Bunun yapılmasında aracı olan önemli araçlar arasında da ‘botnet’ler yer alıyor. Bu araç sayesinde virüslü bir e-posta veya bağlantı aracılığıyla kötü amaçlı bir yazılım, cihazınıza yerleştirilebiliyor.

Bilgisayarınıza ‘bot’ bulaştıran bu saldırıların ardından bilgisayarınız, uzaktan kontrolle yönetilebilecek hale geliyor. Bilgisayar korsanları, bir yandan da sizin ya da bir başkasının veya bir şirketin ağına elde ettikleri erişimi diğer suçlulara kiralayabiliyor ya da satabiliyor. Botnet saldırısı internet çağının en büyük tehlikeleri arasında yer alırken geçtiğimiz gün Google’dan önemli bir açıklama geldi.

Google, bir botnete karşı savaş açtı

Google, geçtiğimiz gün paylaştığı açıklamada bugüne kadar bir milyondan fazla Windows bilgisayarı ele geçiren ve her gün listesine binlercesini ekleyen ‘Glupteba’ isimli botnete karşı harekete geçtiğini duyurdu. Özellikle ABD, Hindistan, Brezilya ve Güneydoğu Asya ülkelerini hedef alan blok zincir tabanlı botnet, kullanıcılara ‘bedava indirilen yazılım, video ve film’ aracılığıyla bulaştırılıyordu.

Glupteba, bir bilgisayara bulaştığında bilgisayar korsanları için kripto para madenciliği yapabiliyor, kullanıcının kullanıcı bilgilerini ve cookie’lerini ele geçirebiliyor, Windows ve IoT cihazlarda vekil sunucu oluşturabiliyor ve ardından bu vekil sunucunun diğer suçlulara konut vekil ‘residential proxy’ olarak satılabiliyor.

Google, botnete müdahalesi kapsamında Glupteba’nın temel komuta ve kontrol altyapısını devraldı. Şirket, korsanların kontrolü yeniden ele geçirmek isteyeceğini ve bunun için harekete geçeceklerini belirtirken bunu Bitcoin blok zinciri üzerine işlenmiş veriler sayesinde yapacaklarını ekledi. Bunun dışında şirket, yasal yollara da başvurdu.

Google, Dmitry Starovikov ve Alexander Filippov isimli iki Rus sanık ve kimliği bilinmeyen 15 kişi hakkında geçici bir yasaklama emri ve şikâyette bulundu. 17 sanık, kullanıcı hesaplarını ve kredi kartı bilgilerini çalmak, virüslü cihazlarda reklam yerleşimi ve Proxy erişimi satmak ve bilgisayar sahtekarlığı, kötüye kullanım, ticari marka ihlali ve benzer suçlamalarla suçlandı.