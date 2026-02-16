Tümü Webekno
Amazon'un Kargo Teslimat Drone'u Bir Apartmana Çarptı [Video]

Amazon'un uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Prime Air teslimat drone'ları defalarca kez kazaya karışmıştı. Şimdi ise bunların arasına bir yenisi daha eklendi.

Barış Bulut / Editor

Amazon’un yıllardır büyük umutlarla geliştirdiği Prime Air drone teslimat sistemi bir kez daha kazayla gündeme geldi. ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Richardson kentinde bir Amazon Prime Air drone’u kontrolden çıkarak bir apartmana çarptı.

Görgü tanıklarından Cessy Johnson’ın yaptığı açıklamaya göre drone yere düştüğünde pervaneleri hâlâ dönüyordu ve yanık kokusu geliyordu. Olası bir yangın riskine karşı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yangın çıkmadı. Şirket, kazanın drone’un dikey iniş/kalkış manevrası sırasında meydana geldiğini duyurdu.

Amazon uzun yıllardır sorunları çözmekle uğraşıyor

Amazon, binada yalnızca küçük çaplı hasar oluştuğunu ve onarım masraflarını karşılayacağını açıklarken, olayın nedeni ise hâlâ araştırılıyor.

Amazon’un drone programı daha önce de benzer kazalarla gündeme gelmişti. 2021 yılında 13 aylık süreçte en az sekiz drone kazası yaşanmış, bunlardan biri büyük bir yangına yol açmıştı. 2024 Aralık ayında ise Oregon’da iki ayrı kaza meydana gelmiş, kazanın ardından şirket yazılım sorunlarını giderdiğini açıklamıştı.

Ekim 2025’te ise Arizona’da iki Prime Air drone’unun bir vinçle çarpışması bardağı taşıran damla olmuştu. Bu olay sonrası şirket bölgede hizmeti askıya almış ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından incelemeye alınmıştı. Tüm bunlara rağmen şirketin testleri hâlâ ciddi kazalara yol açıyor.

Peki siz benzer bir hizmetin Türkiye'de de hayata geçirilmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

