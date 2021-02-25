Hasbro'nun karakterleriyle ikonikleşmiş G.I Joe serisi son zamanlarda yeni haberlerle karşımıza çıkıyor. Son olarak serinin efsane karakteri Snake Eyes'ın filmi ile gündeme gelen seriden şimdi de bir spin-off haberi geldi. Amazon'un üzerinde çalışmaya başladığı yeni spin-off, Lady Jaye'in hikayesine odaklanacak.

G.I Joe serisi; filmleri, animasyonları ve figürleriyle Hasbro'nun dev bir franchise'ı. 1980'li yıllardan itibaren kendisine büyük bir kitle yaratan ve özellikle karakterleriyle büyük beğeni toplayan seri, çeşitli spin-off'larla ve yeni filmlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Son olarak bu yıl izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Snake Eyes filmi ile gündeme gelen seri, aynı zamanda yine aynı karakterle Fortnite'a da konuk olmuştu. Seri, şimdi ise Amazon'un Paramount TV Studios, eOne & Skydance TV ortak projesi ile üzerinde çalıştığı yeni bir spin-off ile gündeme geldi.

Hikaye Lady Jaye'i merkeze alacak:

Gelen bilgilere göre yeni spin-off, serinin yetenekli gizli ajanı Lady Jaye'in hikayesini odak noktasında tutacak. Lady Jaye, kimlik değiştirme konusunda inanılmaz yetenekli olan ve pek çok gizli görevde yer almış deneyimli bir gizli ajan. Ancak tabii ki Lady Jaye'in hikayesinin, geniş G.I. Joe evreni ile de birleşerek geniş bir olay örgüsü sunacağı tahmin ediliyor.

1985 yılında çizgi romanlara dahil olan ve serinin kilit karakterlerinden biri olan Lady Jaye'i son olarak 2013 yılında yayınlanan G.I. Joe: Retaliation'da Adrianne Palicki tarafından canlandırılmıştı. Şu an için yeni spin-off'a dair özellikle oyuncu kadrosu noktasında herhangi bir detay bilinmese de Adrianne Palicki'nin seride yer almayacağı düşünülüyor.

Şimdilik yeni spin-off'un ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair herhangi bir detay bulunmuyor. Ayrıca hikaye detayları da henüz ufukta görünmüyor. Yakın zamanda seri ile ilgili yeni detayların gelmesi ise muhtemel.