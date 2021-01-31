Fortnite'a G.I. Joe Karakteri Snake Eyes'ın Kostümü Geldi

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite'a G.I. Joe serisinin favori kurgusal karakterlerinden Snake Eyes'ın kostümü geldi. Snake Eyes aynı zamanda Hasbro işbirliği ile figür olarak da satışa sunulacak.

Epic Games, Fortnite'a ara vermeden getirdiği yeni kostümlerle oyunu adeta bir 'kurgusal karakterlerden oluşan savaş alanına' çevirmeye devam ediyor. Oyuna eklenen son karakter ise G.I. Joe serisinin favori karakterlerinden Snake Eyes.

G.I. Joe serisinin en ikonik karakterlerinden olan Snake Eyes, Hasbro ve Epic Games'in gerçekleştirdiği işbirliği ile hem oyunda savaş alanında hem de fiziksel bir figür olarak oyuncuların beğenisine sunulacak.

1.800 V-Bucks karşılığında Snake Eyes kostümü sizin:

Fortnite'ta Snake Eyes kostümüne sahip olmak isteyen oyuncuların 1.800 V-Bucks ödemesi gerekecek. Ayrıca 15 cm büyüklükteki Snake Eyes figürü ise Hasbro Pulse üzerinden 39.99 dolar karşılığında ön siparişe açılmış durumda. Hasbro'nun ve Epic Games'in açıklamalarına göre figür ve kostüm, Snake Eyes'ın karakterine uygun bazı aksesuarlar da içerecek. Ancak Hasbro Pulse üzerinden yalnızca Kanada ve ABD için satış yapıldığını da eklemekte fayda var.

Tabii ki Snake Eyes'ın Fortnite'ın kalabalık ailesine katılmasının muhtemel bir sebebi daha var. Şu an için 2021'in sonlarında geleceği düşünülen yeni Snake Eyes filmi; Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Bu adım hem Fortnite için hem de G.I. Joe serisinin popülaritesinin filme az kala artırılması için harika bir işbirliği olmuş diyebiliriz.