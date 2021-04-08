Geçtiğimiz aylarda beta olarak çıkış yapan Amazon Luna, yayın performansını artıracak bir özellik getirdi. Yeni 720p görüntü kalitesi seçeneği sayesinde interneti 1080p için yeterince güçlü olmayan oyuncular da bulut oyun keyfine varabilecek.

Birçok sektörde kendini kanıtlayan Amazon, yakın geçmişte ‘cloud gaming’ sektörüne de giriş yaptı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında Amazon Luna’yı kullanıcılara sunan şirket, platformu hâlâ geliştirmekle uğraşıyor. Henüz erken erişime açılan Amazon Luna, oyuncu deneyimini üst düzeye taşımak adına yeni bir özelliğe sahip oluyor.

Yeni bir teknoloji olan cloud gaming, birçok platform tarafından oldukça yüksek görüntü kaliteleriyle sunuluyor. Markalar, en yüksek kaliteyi en hızlı şekilde vermek konusunda rekabet ediyor. Ancak kullanıcıların sahip olduğu internet hızlarının da hesaba katılması gerekiyor. Amazon Luna da bu yüzden görüntü kalitesi seçeneklerine 720p’yi ekliyor.

Daha düşük görüntü kalitesiyle performans artışı hedefleniyor:

Şu ana kadar sadece 1080p kalitesiyle hizmet sağlayan Amazon Luna’nın yakında 4K görüntü kalitesi seçeneğini de kullanıma açması bekleniyordu. Ancak şirket kaliteyi yükseltmek yerine oynanabilirliği artırmak için düşürmeyi seçti. Bu sayede bulut oyun teknolojisi daha fazla insan tarafından akıcı bir şekilde kullanılabilecek. 4K kaliteyi bekleyenlerin de görünüşe bakılırsa biraz daha beklemesi gerekecek.

'En çok beklenen özelliklerden biriydi'

Bugün The Verge’e yaptığı açıklamalarda, “En çok talep edilen özelliklerden biri, benzersiz internet bağlantı hızına uyum sağlamak için daha düşük çözünürlüklerde oynayabilme imkanıydı.” ifadelerini kullanan Amazon Luna, müjdeyi kullanıcılarına şu sözlerle duyurdu: “Bugünden itibaren 720p seçeneğini kullanıma açarak düşük bant genişliği ve veri aktarımıyla oynama olanağını sağlıyoruz.”

Beta sürümündeki Amazon Luna, birçok bulut oyun platformunun aksine üyelik ücreti almıyor, bunun yerine oyunların bulunduğu ‘kanallardan’ kiralama ücreti alıyor. Luna’nın kendi kanalı aylık 6 dolara, Ubisoft’un özel kanalı ise aylık 15 dolara kiralanabiliyor.