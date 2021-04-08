PS5 ve daha sonra masaüstü için sabırsızlıkla çıkış yapması beklenen aksiyon oyunu Deathloop, bugün atılan bir Tweetle bir kez daha ertelendi. Bekleyenlere özür ve teşekkürlerini ileten Arkane ekibi, yeni çıkış tarihinin 19 Eylül olduğunu duyurdu.

PS5’in en çok beklenen oyunlarından olan Deathloop, yakın zamanda yapılan bir açıklamayla tekrar ertelendi. Oyun için ilk etapta 2020’nin sonları çıkış tarihi olarak belirlenmişti. Daha sonra yeni bir açıklamayla 2021 Mayıs'ına ertelenen çıkış tarihi, yakın zamanda daha da ileriye alındı. Yeni açıklamaya göre Deathloop, 14 Eylül’de oyuncularla buluşacak.

Yenilikçi bir aksiyon FPS oyunu olarak anılan Deathloop, ilgi çekici hikayesi ve gelişmiş grafikleriyle oyuncuların dikkatini fazlasıyla toplamıştı. Özellikle PS5 sahiplerinin dört gözle beklediği oyun, birçok etkinlik ve ürün gibi COVID-19 nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı.

'Oyunun kalitesini korumak için ertelemek zorundayız'

Arkane ve Bethesda’nın ortak yapımı olan Deathloop, Bethesda TR Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla ertelendi. Oyunu bekleyenlere özürlerini ileten Arkane ekibinin duyurusunda şu sözler yer aldı:

"Deathloop'un kalitesinden ve ekibimizin belirlediği hedeflerden ödün vermemenin yanı sıra Arkane stüfyolarındaki herkesin sağlığını ve güvenliğini gözetmek bizim görevimiz. Elimizdeki ek süreyi kullanarak eğlenceli, tarz sahibi ve akıl almaz bir oyuncu deneyimi hazırlamayı hedefliyoruz. Bekleme sürenizi uzattığımız için özür diliyor, hepinize oyuna tutkuyla bağlı olduğunuz ve heyecanla oyunun yolunu gözlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bağlılığınız bizim hayal gücümüze ve daha çok çalışmamıza destek oluyor. Deathloop'u en kısa zamanda beğeninize sunmayı iple çekiyoruz!"

Deathloop resmi oynayış videosu:

Oldukça ilginç bir evrende geçen Deathloop, bugünkü açıklamaya kadar baharın en çok beklenen oyunlarından biriydi. Ancak birçok durumda olduğu gibi bu oyun da pandemiden nasibini aldı. Hayranlara oyunu kusursuz bir şekilde bitirme sözü veren Arkane, başka bir aksilik olmazsa 19 Eylül’de oyunun çıkışını gerçekleştirecek. Böylece suikastçımızın zaman döngüsünden kurtulma macerası başlamış olacak.