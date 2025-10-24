Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Prime Gaming Öldü: Yeni Adıyla "Amazon Luna" Kullanıma Sunuldu!

Amazon, oyun akış hizmeti Luna'yı yeniden kullanıma sunarken; aynı zamanda ücretsiz oyun dağıttığı Prime Gaming'in adını da Amazon Luna olarak değiştirmiş durumda.

Prime Gaming Öldü: Yeni Adıyla "Amazon Luna" Kullanıma Sunuldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, oyun akış hizmeti Luna’yı yeniden hayata geçirdi. Artık Prime üyeleri, ek bir ücret ödemeden Luna üzerinden arkadaşlarıyla telefondan kontrol edilebilen çok oyunculu oyunlar oynayabiliyor. Yeni “GameNight” koleksiyonu, 25’ten fazla yerel çok oyunculu oyunu bir araya getiriyor ve Amazon’un hedefi, aileleri ve arkadaşları aynı ekranda buluşturmak.

Tabii değişiklik sadece bununla da sınırlı değil. Artık Luna, Prime Gaming'in yerini almış durumda. Yani Prime Gaming sayfasına girdiğinizde tüm tasarımın, logonun ve ismin değiştiğini fark edeceksiniz. Pek tabii buradaki değişiklik sadece kozmetik, yani hâlâ oyun kodlarını talep edebiliyorsunuz.

Oyun kodları artık Amazon Luna'da

Amazon Luna

Prime Gaming'in yerini Luna'ya bırakmasıyla birlikte hizmetin sunduğu diğer olanaklar da değişmiş durumda. Bulut tabanlı hizmet üzerinden geniş oyun yelpazesine erişmek isteyenler ayda 9.99$ karşılığında Luna Premium aboneliğine geçerek “EA SPORTS FC 25” ve “Batman: Arkham Knight” gibi büyük yapımlara erişebiliyor.

Amazon Luna’nın genel müdürü Jeff Gattis, yeni hizmeti “herkesin kolayca erişebileceği, arkadaşlarla oynamanın en eğlenceli hâli” olarak tanımlıyor. Bulut hizmetlerini Türkiye'de kullanmak mümkün olmasa da ücretsiz oyunları her ay Luna'dan almaya devam edeceğiz.

[23-30 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı [23-30 Ekim]: Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Açıklandı
[23-26 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı [23-26 Ekim] Xbox'ta Bu Hafta Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Microsoft, Neden Aynı ya da Eski Sürücüleri Tekrar Tekrar Yüklediğini Açıkladı!

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Yeni Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Moral Bozan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Sunuldu

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

Steam'de Sürükleyici Hikâyeler Oyun Festivali Başladı: İşte İndirimlerden Dikkat Çeken Oyunlar!

YouTube'a Saatlerce Durmadan Shorts Kaydırmanızı Önleyecek Özellik Geldi

YouTube'a Saatlerce Durmadan Shorts Kaydırmanızı Önleyecek Özellik Geldi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim