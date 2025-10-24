Prime Gaming Öldü: Yeni Adıyla "Amazon Luna" Kullanıma Sunuldu!

Amazon, oyun akış hizmeti Luna'yı yeniden kullanıma sunarken; aynı zamanda ücretsiz oyun dağıttığı Prime Gaming'in adını da Amazon Luna olarak değiştirmiş durumda.

Amazon, oyun akış hizmeti Luna’yı yeniden hayata geçirdi. Artık Prime üyeleri, ek bir ücret ödemeden Luna üzerinden arkadaşlarıyla telefondan kontrol edilebilen çok oyunculu oyunlar oynayabiliyor. Yeni “GameNight” koleksiyonu, 25’ten fazla yerel çok oyunculu oyunu bir araya getiriyor ve Amazon’un hedefi, aileleri ve arkadaşları aynı ekranda buluşturmak.

Tabii değişiklik sadece bununla da sınırlı değil. Artık Luna, Prime Gaming'in yerini almış durumda. Yani Prime Gaming sayfasına girdiğinizde tüm tasarımın, logonun ve ismin değiştiğini fark edeceksiniz. Pek tabii buradaki değişiklik sadece kozmetik, yani hâlâ oyun kodlarını talep edebiliyorsunuz.

Oyun kodları artık Amazon Luna'da

Prime Gaming'in yerini Luna'ya bırakmasıyla birlikte hizmetin sunduğu diğer olanaklar da değişmiş durumda. Bulut tabanlı hizmet üzerinden geniş oyun yelpazesine erişmek isteyenler ayda 9.99$ karşılığında Luna Premium aboneliğine geçerek “EA SPORTS FC 25” ve “Batman: Arkham Knight” gibi büyük yapımlara erişebiliyor.

Amazon Luna’nın genel müdürü Jeff Gattis, yeni hizmeti “herkesin kolayca erişebileceği, arkadaşlarla oynamanın en eğlenceli hâli” olarak tanımlıyor. Bulut hizmetlerini Türkiye'de kullanmak mümkün olmasa da ücretsiz oyunları her ay Luna'dan almaya devam edeceğiz.