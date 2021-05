Amazon, MGM'yi 8,45 Milyar Dolara Satın Aldığını Açıkladı

Günlerdir söylentilere konu olan anlaşma nihayet duyuruldu. Amazon, eğlence sektörünün devlerinden MGM'yi 8,45 milyar dolara satın almak için anlaştıklarını duyurdu. Böylece MGM'nin 4.000 film ve 17.000 TV şovunun hakları Amazon'un eline geçti.

Geçtiğimiz haftalarda farklı kaynaklardan gelen iddialar, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un Metro Goldwyn Mayer'i (MGM) satın alarak eğlence sektörünün en büyük isimlerinden biri olacağını öne sürüyordu. Amazon, bugün yapmış olduğu açıklama ile MGM'yi 8,45 milyar dolar karşılığında satın aldığını resmen duyurdu.

Adı fazla bilinmese de meşhur aslanlı logosu dünyanın hemen her yerinde tanınan MGM, 4.000'den fazla filmin bulunduğu kütüphanesinde 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair gibi dünya çapında üne sahip pek çok markayı bulunduruyor. Ayrıca The Handmaid’s Tale, Fargo ve Vikings gibi 17.000 TV şovu da yine MGM'nin kütüphanesinde yer alıyor.

Prime Video ve Amazon Studios’un kıdemli başkan yardımcısı Mike Hopkins, söz konusu satın alma ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada anlaşmadaki asıl değeri, MGM’nin yetenekli ekibiyle birlikte yeniden tasarlamayı ve geliştirmeyi planladıkları içeriklerin oluşturduğunu söyledi. MGM Başkanı Kevin Ulrich ise MGM’nin hikayeli geçmişini Amazon ile uyumlu hale getirme fırsatının ilham verici olduğunu söyledi.

Söz konusu anlaşma, 2017 yılındaki 13,7 milyar dolarlık Whole Foods anlaşmasından sonra Amazon'un tarihinde gerçekleştirdiği en büyük ikinci satın alım oldu. Söz konusu satın alma, Amazon'un eğlence sektöründe Netflix ve Disney'e karşı ne denli güçlü bir rekabet istediğini gösterir nitelikte olmasına rağmen Amazon hisseleri, anlaşma duyurusundan sonra pek de hareketlenmedi. Amazon'un geçtiğimiz yıl 200 milyon abonesi bulunan Prime Video ve müzik servisi için 7,8 milyar dolar harcadığını düşünürsek 8,45 milyar dolarlık satın almanın, şirketin amaçları doğrultusunda çok da büyük bir mali külfet olmadığını söyleyebiliriz.