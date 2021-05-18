Farklı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Amazon, muazzam bir film ve TV şovu kütüphanesine sahip olan MGM'yi satın almak için görüşmelere başladı. Olası satın alma için konuşulan miktar ise 9 milyar dolar.

Dünyanın en köklü film ve dizi prodüksiyon ve dağıtım şirketlerinden biri olan Metro Goldwyn Mayer ya da kısaca MGM, yakın zamanda Amazon çatısı altına girebilir. Hem The Information hem de Variety tarafından aktarılan bilgilere göre Amazon, söz konusu satın alma için MGM ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

MGM'nin devasa kütüphanesinde James Bond, The Handmaid’s Tale, Rocky, Stargate, Robocop, Legally Blonde, Vikings gibi saymakla bitmeyecek pek çok yapım bulunuyor. Dolayısı ile böyle bir satın alma, dün birleşeceklerini açıklayan WarnerMedia-Discovery ortaklığının kızıştıracağı "medya rekabetinde" Amazon'un elini güçlendirecektir.

Amazon, MGM'yi satın alarak Prime Video kütüphanesine 4.000 film kazandırabilir

Variety, Amazon'un olası satın alma işlemi için 9 milyar dolar bir teklif sunduğunu ifade ederken; The Information, anlaşmanın 7 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında bir bedele tamamlanabileceğini ifade etti. Yine de The Information henüz ortada net bir anlaşma olmadığının ve satın almanın gerçekleşmeyebileceğinin de altını çiziyor.

The Guardian'ın geçtiğimiz aralık ayında aktarmış olduğu bilgilere göre MGM'nin 4.000 film ve 17.000 saatlik TV içeriği bulunan muazzam bir kütüphanesi bulunuyor. Özellikle James Bond'un sinema tarihinin en ikonik markalarından biri olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Dolayısı ile olası bir satın alma, Prime Video kütüphanesini eşsiz hale getirebilir.