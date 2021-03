Amazon, ocak ayının sonunda mobil uygulaması için yayınladığı yeni logosunda ufak bir değişiklik yaptı. Kullanıcıların, yeni logonun önceki halini Adolf Hitler'e benzetmesi üzerine yapılan değişiklik, kullanıcıları memnun etmiş gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, akıllı telefon kullanıcılarına sunduğu mobil uygulamayı kısa bir süre önce güncellemiş, yeni bir logoyu kullanıma sunmuştu. Bu logo, şirketin yıllardır kullandığı beyaz zemin üzerine çizilen ve A'dan Z'ye her şeyin bulunduğunu anlatan okun yepyeni bir haliydi. Ancak bu logo, kullanıcılar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı ve Amazon, bu konuyla ilgili yeni bir adım attı.

Amazon'un ocak ayının son günlerinde kullanıma sunduğu yeni logo, şirketin ürün gönderdiği karton kutuların renginde tasarlanmıştı. Ok simgesi yine yer alırken kullanıcılar, logonun üst kısmında da açık mavi renkli bant şeridi ile karşılaşmışlardı. Ancak bu bant, kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız etmişti. Kullanıcılar bu logoyu, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'e benzetmişlerdi.

Amazon'un yeni logosu, işte böyle görünüyordu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amazon yetkilileri, müşteri deneyimini iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve kullanıcılardan gelen geri bildirimleri de önemsediklerini açıkladılar. Bu bağlamda logo üzerinde ufak bir değişiklik yaptıklarını söyleyen yetkililer, logonun son halinin heyecan ve neşe uyandıracak şekle sokulduğunu duyurdular. Yapılan düzeltmeler neticesinde logonun son hali şu hale geldi;

Amazon'un yeni logosunun son hali, an itibarıyla uygulamanın iOS ve Android sürümlerinde kullanılabiliyor. Uygulamayı indirir ya da güncellerseniz, sizler de Amazon'un yeni simgesini görebilirsiniz. Peki sizce bu logo nasıl olmuş? Bazı sosyal medya kullanıcıları, logonun son halini de Avatar: The Last Airbender dizisindeki "Aang" isimli karaktere benzetiyorlar. Sizce de öyle mi?