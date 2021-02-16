Amazon Türkiye - 2020 Yılı En Çok Satılan Kitaplar

Önde gelen e-ticaret sitelerinden Amazon, 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan kitapları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki kullanıcılar en çok edebi ve kurgu türünde kitaplar tercih ederken, en çok okunan kitap Victor Hugo tarafından yazılan Bir İdam Mahkumunun Son Günü oldu.

2018 yılında ülkemize giriş yapan Amazon Türkiye, son zamanlarda özellikle kitap konusunda dikkat çeken bir e-ticaret sitesi haline geldi. Onlarca farklı kategoriden yüzlerce kitabı bünyesinde bulunduran Amazon, 2020 yılı boyunca en çok satılan kitapları açıkladı.

Amazon’un yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de en çok edebi ve kurgu türündeki eserler ilgi görürken, kişisel gelişim kitapları da okuyucuların en çok tercih ettiği türlerden oldu. Amazon Türkiye, 2021 yılında kitap gamın genişleteceklerini ve okuma listesi önerileri gibi yeni planları olduğunu dile getirdi.

En çok okunan kitap Bir İdam Mahkumunun Son Günü oldu

Amazon, Türkiye’de 2020 yılında en çok satılan kitabın Bir İdam Mahkumunun Son Günü olduğunu, Hayvan Çiftliği, Dönüşüm ve Körlük adlı eserlerin de listeyi sırasıyla takip ettiğini belirtti. Listenin tam halini, alfabetik sıraya göre aşağıda bulabilirsiniz.

2020'de en çok satan kitaplar: