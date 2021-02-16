Amazon Türkiye - 2020 Yılı En Çok Satılan Kitaplar

2018 yılında ülkemize giriş yapan Amazon Türkiye, son zamanlarda özellikle kitap konusunda dikkat çeken bir e-ticaret sitesi haline geldi. Onlarca farklı kategoriden yüzlerce kitabı bünyesinde bulunduran Amazon, 2020 yılı boyunca en çok satılan kitapları açıkladı.
Amazon’un yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de en çok edebi ve kurgu türündeki eserler ilgi görürken, kişisel gelişim kitapları da okuyucuların en çok tercih ettiği türlerden oldu. Amazon Türkiye, 2021 yılında kitap gamın genişleteceklerini ve okuma listesi önerileri gibi yeni planları olduğunu dile getirdi.
En çok okunan kitap Bir İdam Mahkumunun Son Günü oldu
Amazon, Türkiye’de 2020 yılında en çok satılan kitabın Bir İdam Mahkumunun Son Günü olduğunu, Hayvan Çiftliği, Dönüşüm ve Körlük adlı eserlerin de listeyi sırasıyla takip ettiğini belirtti. Listenin tam halini, alfabetik sıraya göre aşağıda bulabilirsiniz.
2020'de en çok satan kitaplar:
- 1984 - George Orwell
- Altıncı Koğuş - Anton Pavloviç Çehov
- Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Victor Hugo
- Bir Ömür Nasıl Yaşanır?: Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler - İlber Ortaylı
- Dönüşüm (Modern Klasikler Serisi) - Franz Kafka
- Hayvan Çiftliği - George Orwell
- İnsan Neyle Yaşar? - Lev Nikolayeviç Tolstoy
- Kırmızı Pazartesi: İşleneceğini Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü - Gabriel Garcia Marquez
- Körlük - Jose Saramago
- Martin Eden (Modern Klasikler Serisi) - Jack London
- Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin - Dana Suskind
- Savaş Sanatı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Sun Zi
- Sefiller - Victor Hugo
- Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos
- Simyacı - Paulo Coelho
- Sineklerin Tanrısı (Modern Klasikler Serisi) - William Golding
- Sokrates’in Savunması: Euthyphron, Apologia, Kriton, Phaidon (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi) - Platon
- Suç ve Ceza (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
- Yeraltından Notlar (Hasan Ali Yücel Klasikleri) - Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
- Yüzüklerin Efendisi (1-2-3 Cilt): Yüzük Kardeşliği - İki Kule - Kralın Dönüşü - J.R.R. Tolkien