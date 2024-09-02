Hem okul hem ev eksiklerini kapatmak için bolca alışveriş yaptığımız bu dönemi Amazon güzel indirimlerle karşılıyor. Bugün başlayan ve 16 Eylül'de sona erecek olan Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında onlarca farklı kategoride binlerce ürün özel fırsatlarla satışta.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Gelin öne çıkan indirimli kategorilere göz atalım:
- Bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları
- Cep telefonları ve aksesuarları
- Kulaklıklar, hoparlörler ve ses aksesuarları
- Kırtasiye ürünleri
- Çantalar ve valizler
- Kitaplar
- Ayakkabı ve kıyafetler
- Spor ve outdoor
- Gıda ve içecek