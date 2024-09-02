Amazon'da binlerce üründe Prime üyelerine özel Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı.

Hem okul hem ev eksiklerini kapatmak için bolca alışveriş yaptığımız bu dönemi Amazon güzel indirimlerle karşılıyor. Bugün başlayan ve 16 Eylül'de sona erecek olan Amazon Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında onlarca farklı kategoride binlerce ürün özel fırsatlarla satışta.

Ancak bu fırsatların Prime üyelerine özel olduğunu hatırlatmakta fayda var. Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

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