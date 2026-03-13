Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

RAM Fiyatlarına Yönelik Yeni Araştırma: Fiyatlar Düşecek mi?

Counterpoint Research'ın RAM krizine yönelik yeni araştırması, yakın gelecekte RAM arzının nasıl şekilleneceğine ve fiyatların ne olacağına yönelik ışık tutuyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünya genelinde giderek büyüyen yapay zekâ yatırımları, RAM piyasasında ciddi bir krize yol açtı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research’a göre RAM'lerde yaşanan arz sıkıntısı kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor. Hatta uzmanlar, RAM kıtlığının 2027’nin ikinci yarısına kadar sürebileceğini söylüyor.

Fiyatlar %180’den fazla arttı

Son dönemde RAM fiyatlarında %180’den fazla artış yaşandı. Bu sert yükselişin en önemli nedeni, hızla büyüyen yapay zekâ altyapısı.

Dev veri merkezleri ve teknoloji şirketleri, yeni nesil yapay zekâ sistemlerini çalıştırmak için çok büyük miktarda RAM'lere ihtiyaç duyuyor.

Yapay zekâ talebi piyasayı kitledi

RAM talebindeki artışın arkasında birkaç büyük sebep bulunuyor:

  • Büyük bulut ve veri merkezi şirketleri (hyperscaler’lar)
  • Özel çip üreticileri (ASIC geliştiricileri)
  • Grafik işlemci üreticileri
  • Tüketici elektroniği pazarı

Ancak özellikle yapay zekâ sektörü, geçen yılın ikinci yarısından itibaren diğer tüm segmentleri geride bırakarak RAM talebinin ana kaynağı haline geldi.

Uzmanlara göre RAM kıtlığının ne kadar süreceği, üreticilerin üretim kapasitesini ne kadar hızlı artırabileceğine bağlı ancak yapay zekâ mimarileri geliştikçe RAM'lerin önemi daha da artacağı için arz üzerindeki baskının önümüzdeki yıllarda daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yani yeni RAM alacaksanız, bu krizin 2027 sonu ila 2028 başına kadar sürebileceğini aklınızda tutmanızda fayda var.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com