RAM Fiyatlarına Yönelik Yeni Araştırma: Fiyatlar Düşecek mi?

Counterpoint Research'ın RAM krizine yönelik yeni araştırması, yakın gelecekte RAM arzının nasıl şekilleneceğine ve fiyatların ne olacağına yönelik ışık tutuyor.

Dünya genelinde giderek büyüyen yapay zekâ yatırımları, RAM piyasasında ciddi bir krize yol açtı.

Araştırma şirketi Counterpoint Research’a göre RAM'lerde yaşanan arz sıkıntısı kısa vadede çözülecek gibi görünmüyor. Hatta uzmanlar, RAM kıtlığının 2027’nin ikinci yarısına kadar sürebileceğini söylüyor.

Fiyatlar %180’den fazla arttı

Son dönemde RAM fiyatlarında %180’den fazla artış yaşandı. Bu sert yükselişin en önemli nedeni, hızla büyüyen yapay zekâ altyapısı.

Dev veri merkezleri ve teknoloji şirketleri, yeni nesil yapay zekâ sistemlerini çalıştırmak için çok büyük miktarda RAM'lere ihtiyaç duyuyor.

Yapay zekâ talebi piyasayı kitledi

RAM talebindeki artışın arkasında birkaç büyük sebep bulunuyor:

Büyük bulut ve veri merkezi şirketleri (hyperscaler’lar)

Özel çip üreticileri (ASIC geliştiricileri)

Grafik işlemci üreticileri

Tüketici elektroniği pazarı

Ancak özellikle yapay zekâ sektörü, geçen yılın ikinci yarısından itibaren diğer tüm segmentleri geride bırakarak RAM talebinin ana kaynağı haline geldi.

Uzmanlara göre RAM kıtlığının ne kadar süreceği, üreticilerin üretim kapasitesini ne kadar hızlı artırabileceğine bağlı ancak yapay zekâ mimarileri geliştikçe RAM'lerin önemi daha da artacağı için arz üzerindeki baskının önümüzdeki yıllarda daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Yani yeni RAM alacaksanız, bu krizin 2027 sonu ila 2028 başına kadar sürebileceğini aklınızda tutmanızda fayda var.