Tatil sezonu artık yavaş yavaş biterken Amazon.com.tr’nin “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” kampanyasında Prime üyelerine özel on binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler devam ediyor.

Amazon.com.tr’nin yaz tatilinden dönenler için tüm kategorilerden on binlerce üründe birbirinden cazip indirimler sunduğu Prime üyelerine özel “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” 16 Eylül’e kadar sürecek.

İki hafta boyunca devam edecek kampanya süresince Prime üyeleri, ev ürünlerinden modaya, kırtasiye malzemelerinden elektroniğe kadar pek çok üründe indirimlere erişim sağlayarak özel fırsatlardan faydalanabiliyor.

Fırsatlardan faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli

“Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” kampanyası süresince indirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmak yeterli. Prime üyeliği tüm bu indirimler, ücretsiz kargo ve hızlı teslimat gibi avantajların yanında Prime Video ve PRime Gaming üyelikleri ile de ekstra avantajlı.

Üstelik hepsini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL’ye sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.

Amazon Prime üyeliği tam olarak neler sunuyor?

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor. Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor. Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor. Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri pek çok oyunda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme süresini hemen başlatıp Prime ayrıcalıklarından ve buradan ulaşabilecekleri “Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları” kampanyasından yararlanabilirler.