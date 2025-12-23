Tümü Webekno
2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)

Toyota, geçtiğimiz hafta tanıtımını gerçekleştirdiği 2026 model Corolla'yı Çin'de satışa sundu. Otomobilin fiyatı o kadar ucuz ki insan şaşırmadan edemiyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde 2026 model Toyota Corolla'nın Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldığından bahsetmiştik. Dünyanın en çok satan otomobili, yenilenen yüzü ile dikkatleri üzerine çekmiş, arka kısımda hiçbir iyileştirme olmaması nedeniyle de eleştirilmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toyota, yeni Corolla'yı Çin'de satışa sundu. Tabii hâl böyle olunca 2026 Toyota Corolla'nın satış fiyatları da paylaşılmış oldu. Toyota'nın Çin'deki oluşumu tarafından yapılan açıklama, bu otomobilin sudan ucuza satılacağını gözler önüne seriyor...

İşte Toyota Corolla'nın Çin'deki satış fiyatı:

Başlıksız-1

Yapılan resmî açıklamaya göre 2026 model Toyota Corolla, Çin pazarında 18 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Otomobilin en üst donanım seçeneğine sahip olan versiyonunun fiyatı ise 22 bin dolar seviyelerinde olacak. Öte yandan; Toyota fabrikasının doğrudan satış fiyatı ise 14 bin dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda.

2026 Toyota Corolla ile ilgili detaylı bilgi için:

2026 Model Toyota Corolla Çin'de Tanıtıldı: İşte Tamamen Yenilenen İç Tasarımı ve Özellikleri! 2026 Model Toyota Corolla Çin'de Tanıtıldı: İşte Tamamen Yenilenen İç Tasarımı ve Özellikleri!

Toyota Türkiye, şu an için sessizliğini koruyor. Şirket, yine Türkiye'de üreteceği yeni Corolla ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak 2026'ya günler kaldığı gerçeğinden sapmamak lazım. Firma, çok yakında 2026 model Corolla ile ilgili adımlar atacaktır. En azından beklentimiz bu yönde...

