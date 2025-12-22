Tümü Webekno
ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Sürücüsüz otonom araba şirketi Waymo, ABD San Francisco'da yaşanan dev elektrik kesintisi nedeniyle hizmetlerini askıya aldı. Kesinti nedeniyle kafası karışan otonom araçlar büyük trafiklere sebep oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD’de faaliyet göstermesiyle bildiğimiz Waymo isimli şirket, otonom arabalarla taksi hizmeti sunuyordu. Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco şehri de faaliyetlerini sürdürdüğü şehirlerden biriydi. Ancak geçtiğimiz cumartesi günü Waymo’nun sürücüsüz araçlarını etkileyen bir olay yaşandı.

Cumartesi günü San Francisco genelinde devasa bir elektrik kesintisi yaşandı. Öyle ki toplamda 125 bin civarında ev ve işletmede kesintiler görüldü. Hatta kesintiler nedeniyle trafik ışıkları da bir süre çalışmadı. İşte Waymo’da da bu yüzden aksamalar yaşandı.

Kesinti nedeniyle sürücüsüz araç hizmeti geçici olarak askıya alındı

Elektrik kesintisi, şehirdeki trafiği de felç etti. Waymo da trafik ışıklarının çalışmamasının ve trafiğin iyice felç olmasının ardından yerel saat ile 20.00 suları itibarıyla geçici olarak sürücüsüz taksi hizmetlerini durdurdu.

Trafik ışıkları otonom araçların çalışmasında en önemli unsurlardan biri. Ancak bu ışıkların bozulması, hem araçların düzgün faaliyet göstermemesine hem de insanların riske atılmasına neden olabiliyor. Gelen videolarda da trafik ışığı olmadan da Waymo’nun araçlarının kafalarının karıştığı, olduğu yerde kaldığı görüldü. Hatta Waymo araçları yüzünden uzun trafikler bile oluştu.

San Francisco’da yaşanan elektrik kesintisinin merkezdeki bir trafo merkezinde yaşanan bir sorundan kaynaklandığı açıklandı. Gece saatlerinde ise kesintilerin sona ermeye başladığı ve herkese tekrar elektrik verildiği duyuruldu. Waymo’nun hizmetlerinin tam olarak ne zaman geri döneceği konusunda ise henüz bir bilgi yok ancak en kısa sürede yeniden çevrim içi olması bekleniyor.

