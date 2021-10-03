Amazon'da, 20 Yılın En Düşük Eylül Ayı Yangınları Kaydedildi

Eylül ayı, Amazon Ormanları'nda yılın en sert orman yangınlarının görüldüğü ay olarak bilinir. Ancak açıklanan son veriler, bu durumun değişmiş olabileceğine işaret ediyor.

Eylül ayı, Brezilya’da yaşanan orman yangınlarının en ‘ateşli’ geçtiği ay olarak bilinir; ancak açıklanan son verilere göre 2021 Eylül ayı için aynı durum geçerli değil..

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre 2021 Eylül ayı, 20 yıldır Brezilya’nın Amazon Ormanları’nda Eylül ayında yaşanan yangınlar arasındaki en düşük seviyeyi gördü. Verilere göre, Amazon yangınlarının sayısı geçen yıl eylül ayında kaydedilen seviyenin yarısından sadece biraz daha fazla ki bu, Pantanal sulak alanlarındaki yangınların miktarında keskin düşüşle birlikte ülke çapında yaşanan yangınların toplamında bir düşüş olduğu anlamına geliyor.

Yetkililer, ormansızlaşmanın azaldığını ilan etmeden önce en az yıl sonuna kadar beklenmesi gerektiği görüşünde

Göreve başladığından beri Amazon'da gelişmeyi teşvik eden Başkan Jair Bolsonaro, halkın Amazon'un yok edilmesiyle ilgili küresel şikayetlerini, tarım ticaretini engellemeye yönelik bir komplo olarak nitelendirmişti. Bolsonaro yönetimi ayrıca arazi korumalarını gevşetmeye yönelik yasal önlemleri destekleyerek arazi gaspçılarını cesaretlendirmiş ve çevre yetkililerini bir hayli çaresiz bırakmıştı.

Son zamanlarda Balsonaro, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden ve durumdan şikayetçi olan kurumsal yatırımcılardan gelen eleştiriler üzerine çevreye olan bağlılığını göstermeye çalışmakta. Eylül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler toplantısında Balsonaro; temmuz yaşanan düşüşü takiben ağustos ayındaki Amazon ormansızlaşmasının azalmasına yönelik uyarılar için yönetiminin ekstra çaba gösterdiğini vurgulamıştı. Eylül ayının sonuçları ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

Çevreciler ise Balsonaro’nun bu ani değişiminin son derece samimiyetsiz olduğu ve orduyu Amazon’a konuşlandırılmasının koruma için son derece etkisiz olduğu görüşünde. Çevresel kar amacı gütmeyen gruplardan oluşan bir ağ olan Climate Observatory'nin yönetici sekreteri Márcio Astrini, eylül ayı yangın verilerinin memnuniyetle karşılandığını aktardı. Ancak Astrini’ye göre, özellikle hala yüksek olan ormansızlaşma seviyeleri göz önüne alındığında, ormansızlaşmanın azaldığına dair bir eğilim ilan etmeden önce en az yıl sonuna kadar bu düşük rakamların devam etmesi gerekiyor.

Konuya ilişkin olarak "Amazon'daki hükümet eylemi çok zayıf olduğundan, bu varyasyonlarla bile bunun sürdürüleceğini söylemek zor. Neden sürdürülsün ki?" şeklinde konuşan Astrini, sözlerine "Hükümet orada değil, baskı yok. Yani bu ormanları yok eden, yangın çıkaran insanların iradesine bağlı.” diyerek devam etti.

Bu yıl Ağustos ayı yağışları ortalamanın üzerindeydi

Şiddetli kuraklık ve orman yangını sezonunun başlangıcındaki erken veriler, bu yılki yangınların son iki yılda kaydedilenle aynı zarara ulaşacağına dair büyük bir endişe yaratmıştı. Ancak normalde olanın aksine bu yıl ağustos ayında Amazon’a yağan yağmur, ortalamanın bayağı bir üzerindeydi.

Amazon Çevre Araştırma Enstitüsü'nden bilim direktörü Ane Alencar, devam etmekte olan kuraklığa rağmen bölgede geçen yıla göre çok daha az yangına yol açan bir davranış değişikliği olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl yangınlarda yaşanan artışın yerel turizm sektörünü mahvetmesinden sonra 2020'nin ilk dokuz ayında yangınlar üçte ikiden fazla azalmıştı.

Konuyla alakalı olarak Alencar, "Geçen yılın felaketi, insanların bu yıl yangınla mücadele ve önlemi daha iyi organize etmesine yardımcı oldu." dedi ve "Geçen yıl yaşanan ekonomik kayıplar, insanların eylemleri hakkında daha fazla düşünmesini sağlamada ve akran yaptırımı ile ateş kullanımını azaltmada önemli bir etkiye sahipti." diye de ekledi.