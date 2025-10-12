Tümü Webekno
Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali'nde yarın son gün. 6- 13 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Prime Alışveriş Festivali kapsamında elektronik aletlerden yapı markete yüzlerce üründe kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

Bu kampanya ile birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz. Unutmadan, eğer hâlâ Amazon Prime üyesi değilseniz, buraya tıklayarak üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Ayrıca kampanya kapsamındaki ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. İyi alışverişler dileriz!

"Bu içerik 12.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Elektronik

Adsız tasarım - 2025-10-12T110049.345

Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Elektronik kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Bilgisayar

Adsız tasarım - 2025-10-12T120634.533

Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.

Bilgisayar kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Ev ve Yaşam

Adsız tasarım - 2025-10-12T121154.490

Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.

Ev ve yaşam kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

Yapı Market

Adsız tasarım - 2025-10-12T121835.387

Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.

Yapı market kategorisinin indirimlerinin hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:

