Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Her Kategorinin En İyi Fırsatları

"Bu içerik 12.10.2025 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Elektronik
Bu kategori kapsamında telefondan akıllı saate, kulaklıktan hoparlöre birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Samsung Galaxy A26 Telefon: 13.650,00 TL’ye satışta.
- Carlover A3 4K Wifi Dahili Gps Araç Kamerası: 3.229,05 TL’ye düşmüş durumda.
- Thomson 50UA5S13 4K UHD Android TV: 50 inç ekrana sahip bu televizyonu 19.569,00 TL'ye satın alabilirsiniz.
- Apple Watch SE Akıllı Saat: Birçok işinizi kolayca halledebileceğiniz saatin fiyatı %4 indirimle 11.999,00 TL.
- Harman Kardon Onyx Studio9 Bluetooth Hoparlör: Güçlü ses sağlayan bu hoparlör şimdi 13.551,32 TL.
- VICHYIE 20'si 1 Arada Klavye ve Kulaklık Temizleme Seti: Bu ürün, 277,90 TL fiyata sahip.
- Razer Blackshark V2 X Gaming Kulaklık: Kesintisiz, güçlü bir ses deneyimi sağlayan bu kulaklık, Prime’a özel 2.098,27 TL.
Bilgisayar
Bu kategoride, en çok ihtiyaç duyulan teknolojik aletlerden olan bilgisayarlar, tabletler ve monitörler karşımıza çıkıyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- MSI MODERN 15 F13MG-436XTR Dizüstü Bilgisayar: Fırsatlar kapsamında 18.099,00 TL’ye satışta.
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse: İndirimlerle şimdi 5.977,00 TL.
- Xiaomi Pad 6 Tablet: 22.999,00 TL’ye düştü.
- HyperX Alloy Origins 60 Aqua Oyun Klavyesi: Mekanik anahtarlara sahip olan bu klavye, 3.581,59 TL fiyatıyla birçok oyunseverin tercihi oluyor.
- BenQ Mobiuz EX251 Monitör: 24.5" ekrana sahip olan bu ürün, 8.121,59 TL’ye düştü.
- Razer Pro Glide Mousepad: Şimdi 487,55 TL.
- Loydia USB C Hub: 304,80 TL.
Ev ve Yaşam
Evinize dair ihtiyacınız olan her şey bu kategoride mevcut.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Coverzone Led Masa Lambası: 702,05 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
- POWERTEC TR-558 Tıraş Makinesi: Uzun süreli pil ömrüne sahip olan bu cihaz, 718,10 TL.
- Nespresso C66T Pixie Titan + Aeroccino 3 Bundle Kahve Makinesi: %10 indirimle 13.499,31 TL’ye düştü.
- Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici: Fiyatı 2.562,09 TL.
Yapı Market
Bu kategori kapsamında birçok model ve markada indirimler sizleri bekliyor.
Biz sizin için bu kategoriden şunları seçtik:
- Karcher WV 6 Plus Şarjlı Cam Temizleme Makinesi: 4.799,00 TL’ye düşen bu ürün listemizde yerini aldı.
- Einhell Şarjlı Vidalama: 1.407,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
- Orret Home 25 Parça Hassas Tornavida Seti: Satın almak isterseniz şimdi 157,00 TL.
- Ugreen Kendinden Yapışkanlı 7'li Kablo Tutucu: %13 indirimle 128,44 TL’ye düşmüş durumda.