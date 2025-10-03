Amazon, Prime Gaming'i Sonlandırıyor: İşte Yerine Gelecek Yeni Sistem

Amazon, Prime Gaming'i kaldırarak tamamen yeni Amazon Luna isimli bir sisteme geçeceğini açıkladı. Bu sistem, şirketin tüm oyun hizmetlerini bir araya getirecek ve Prime abonelerine sunulacak.

Amazon, uzun yıllardır Prime abonelerine müziklerden alışverişe, filmlerden oyunlara kadar birçok avantaj sunuyordu. Tabii ki Prime Gaming ismi altındaki her ay birçok oyuna ücretsiz erişim sağlayan sistem de bunlardan en sevilenleriydi. Şimdi ise Prime Gaming’in köklü değişikliklere gideceği açıklandı.

Amazon’un açıklamalarına göre artık Prime Gaming ismi kaldırılacak. Şirket, bunun yerine tüm oyun özelliklerini bir araya getiren **yeni Amazon Luna’yı **tanıtacak. Tüm oyun hizmetleri, yeni özellikler ve her şey Amazon Luna’da yer alacak, artık Prime Gaming ibaresini görmeyeceksiniz.

Prime aboneliğine dahil bir şekilde devam edecek, bu yıl sonuna kadar çıkış yapacak

Herhangi bir endişeye gerek yok. Prime Gaming ayrıcalıkları hiçbir yere gitmiyor, üstüne daha yeni şeyler ekleniyor. Sadece ismi değişiyor diyebiliriz. Yeni Amazon Luna, Prime Gaming gibi oyunlar sunmaya devam edecek, bulut gibi avantajlar sunacak ve daha birçok özellik getirecek.

Prime aboneleri, Amazon Luna’yı herhangi bir ek ücret olmadan kullanabilecek. Bulut oyun sistemi sayesinde de herhangi bir ek donanım ihtiyacı olmadan TV’lerden tabletlere kadar her yerden oyunlar oynanabilecek. Tabii ki GameNight gibi daha önce olmayan yepyeni özellikleri de göreceğiz.

Twitch tarafında da bir değişiklik yok. Twitch ve Amazon hesabını birbirine bağlayan kullanıcılar, her ay ücretsiz bir kanal aboneliğinin yanı sıra genişletilmiş ifade setleri, sohbet renkleri ve daha geniş depolama alanı avantajlarından yararlanmaya devam edecekler. Prime ile ücretsiz abonelik kullanma değişmeyecek, her ay ücretsiz PC oyunları sunulacak.

Evinizde oyun gecesi düzenlemenizi sağlayan GameNight özelliği

Luna’yı açtığınızda karşınıza çıkacak GameNight özelliği, aileniz ve arkadaşlarınızla oynayacağınız sosyal parti oyunlarını içeren bir koleksiyon içerecek. Evinizde bir oyun gecesi düzenlemeye benzetebilirsiniz. Aynı odadaki herkesin oynayıp eğleneceği oyunlar yer alacak. Bu özellikte Amazon’un kendi özel oyunları dahil birçok yapımın yer alacağını belirtelim. Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens, Flappy Golf Part gibi sevilen oyunların optimize edilmiş versiyonları bunlardan sadece bazıları. İlk başta 25’ten fazla oyun kütüphanede yer alacak.

Prime Gaming’de olduğu gibi onlarca oyuna ek ücret ödemeden ulaşabileceksiniz

Yeni Luna, Prime Gaming’in en sevilen avantajlarını devam ettirecek. Sistemde 50’den fazla popüler oyunun yer aldığını göreceksiniz. Bunlar arasında **Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come Deliverance II, TopSpin 2K25 **gibi büyük oyunlar yer alacak. Aylık eklemeler de aynı şekilde devam edecek.

Amazon’un yeni Luna oyun sistemi bu şekildeydi. Kullanıcılar için büyük değişiklikler olmadığını söyleyebiliriz. İsim değişiyor, yeni özellikler ve oyunlar geliyor. Yani genel anlamda sevindirici bir güncelleme. Tam çıkış tarihi konusunda ise bir bilgi yok.